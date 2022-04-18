Почався Страсний тиждень. Скоро Великдень, свято оновлення та Воскресіння. Тож щодня ми даватимемо рецепти святкових страв, бо «нам своє робить».

Сьогодні – рецепт дуже смачної паски для духовки та хлібопічки з «віденського» тіста.

Інгредієнти:

цукор 200 гр.

молоко 500 мл.

свіжі дріжджі 50 гр.

яйця 6 шт.

вершкове масло 300 гр.

борошно 1,5 кг.

сіль 1 ч.л.

родзинки, курага, цукати 150 гр. (за бажанням)

ваніль1 ч.л.

цедра лимона чи апельсина 1 ч.л. (за бажанням)

Паска за цим рецептем виходить дуже легкою та пухнастою (фото Depositphotos)

Підігріти молоко. Воно має бути теплим, але не гарячим. Розчити у ньому дріжджі. У миску вбити яйця, додати до них цукор. Збити в пишну піну. Розтопити масло. Воно не має бути гарячим.

Влити до молока з дріжджами. Туди ж додати збиті із цукром яйця. Ретельно все це перемішати, накрити рушником та поставити у тепле місце на 12 годин. Краще робити це ввечері, а вранці починати пекти паски.

Перемішати опару, додати сіль та ванільний цукор. Додати просіяне борошно та родзинки з цукатами (вони мають добре помитими, але сухими, також можна на ніч замочити їх у міцному алкоголі (коньяк, ром, бренді)).

Місити тісто, поки воно не буде відлипати від рук, на це піде хвилин 20 мінімум. Тут у нагоді стануть комбайн або тістоміс.

Розкласти тісто у форми, заповнюючи їх на 1/3. Металеві форми потрібно добре змастити маслом або олією.

Поставити в тепле місце на півтори-дві години. Випікати у розігрітій до 180-190°духовці.

Варіант для хлібопічки:

Інгредієнти:

цукор 100 гр.

молоко 125 мл

свіжі дріжджі 20 г

яйця 3 шт.

масло 100 гр.

борошно 500 гр.

родзинки та цукати 100 гр.

Якщо вас не бентежить форма, то хлібопічка зекономить багато часу (фото Depositphotos)

Робимо опару, як у попередньому рецепті, тільки з меншої кількості продуктів. Через 12 годин отриману суміш вилити у відро хлібопічки, додати м’яке масло, ваніль та борошно. Режим «Солодкий хліб». Вага – 1 кг.

Під час замісу (за сигналом, або в диспенсер) додати родзинки та/або цукати, трохи посипані борошном (додати ложку борошна та добре перемішати. Тоді вони не опиняться на дні).