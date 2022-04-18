Паска з «віденського» тіста. Рецепт дня
Смачна паска для духовки та хлібопічкиДарина Цвях, 0
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Почався Страсний тиждень. Скоро Великдень, свято оновлення та Воскресіння. Тож щодня ми даватимемо рецепти святкових страв, бо «нам своє робить».
Сьогодні – рецепт дуже смачної паски для духовки та хлібопічки з «віденського» тіста.
Інгредієнти:
- цукор 200 гр.
- молоко 500 мл.
- свіжі дріжджі 50 гр.
- яйця 6 шт.
- вершкове масло 300 гр.
- борошно 1,5 кг.
- сіль 1 ч.л.
- родзинки, курага, цукати 150 гр. (за бажанням)
- ваніль1 ч.л.
- цедра лимона чи апельсина 1 ч.л. (за бажанням)
Паска за цим рецептем виходить дуже легкою та пухнастою (фото Depositphotos)
Підігріти молоко. Воно має бути теплим, але не гарячим. Розчити у ньому дріжджі. У миску вбити яйця, додати до них цукор. Збити в пишну піну. Розтопити масло. Воно не має бути гарячим.
Влити до молока з дріжджами. Туди ж додати збиті із цукром яйця. Ретельно все це перемішати, накрити рушником та поставити у тепле місце на 12 годин. Краще робити це ввечері, а вранці починати пекти паски.
Перемішати опару, додати сіль та ванільний цукор. Додати просіяне борошно та родзинки з цукатами (вони мають добре помитими, але сухими, також можна на ніч замочити їх у міцному алкоголі (коньяк, ром, бренді)).
Місити тісто, поки воно не буде відлипати від рук, на це піде хвилин 20 мінімум. Тут у нагоді стануть комбайн або тістоміс.
Розкласти тісто у форми, заповнюючи їх на 1/3. Металеві форми потрібно добре змастити маслом або олією.
Поставити в тепле місце на півтори-дві години. Випікати у розігрітій до 180-190°духовці.
Варіант для хлібопічки:
Інгредієнти:
- цукор 100 гр.
- молоко 125 мл
- свіжі дріжджі 20 г
- яйця 3 шт.
- масло 100 гр.
- борошно 500 гр.
- родзинки та цукати 100 гр.
Якщо вас не бентежить форма, то хлібопічка зекономить багато часу (фото Depositphotos)
Робимо опару, як у попередньому рецепті, тільки з меншої кількості продуктів. Через 12 годин отриману суміш вилити у відро хлібопічки, додати м’яке масло, ваніль та борошно. Режим «Солодкий хліб». Вага – 1 кг.
Під час замісу (за сигналом, або в диспенсер) додати родзинки та/або цукати, трохи посипані борошном (додати ложку борошна та добре перемішати. Тоді вони не опиняться на дні).