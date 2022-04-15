Поки українці ще постять (або ні), у Великобританії готуються до Великодня. Що буде на їх святковому столі? Пропонуємо спекти традиційні великодні (хрестові) булочки (Cross buns).

Інгредієнти:

борошно 600 г + 2 ст. л.

суміш сухофруктів 200 гр.

мелена кориця 1 ст. л.

цукор 2 ст. л.

яйця 2 шт.

мелений мускатний горіх 0,5 ст. л.

сухі дріжджі 1 ч.л.

молоко 300 мл

масло 4 ст. л.

сіль 1 ч. л.

Ця проста випічка при мінімумі зусиль дає чудовий результат (фото Shutterstock )

Борошно розтерти з маслом, додати дріжджі, спеції, цукор, сіль і дрібно нарізані сухофрукти (пасують родзинки, курага, журавлина, вишня). Влити збите з яйцями тепле молоко. Замісити тісто, зробити з нього кулю, загорнути в плівку і залишити на 1 год.

Виліпити з тіста круглі булочки діаметром приблизно 5 см, помістити на деко і злегка притиснути. Зробити зверху хрестоподібні надрізи. Залишити на 45 хв. 2 ст. л. борошна змішати з 5 ст. л. води, перекласти в кулінарний мішок та нанести цю суміш на надрізи, щоб вийшов хрест. Випікати 20 хв. при 200°. Гарячі булочки змастити вершковим маслом.