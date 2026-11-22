Розмір не завжди свідчить про свіжість та якість продукту

Під час купівлі часнику багато хто просто обирає найбільші головки. Проте розмір не завжди свідчить про свіжість та якість продукту. Видання Pysznosci розповідає, як розпізнати хороший часник.

Як розпізнати хороший часник?

Щоб оцінити свіжість часнику ще до купівлі, візьміть головку в руку й уважно її огляньте. Вибрати часник, який добре зберігатиметься, допоможуть кілька простих ознак:

Головка тверда й важка для свого розміру. Злегка стисніть її пальцями. Свіжий часник не прогинається під легким натиском. Якщо головка здається надто легкою, зубчики всередині могли підсохнути.

Лушпиння сухе й ціле. Зовнішні лусочки мають захищати зубчики. Якщо оболонка волога або відшарувалася настільки, що зубчики оголилися, краще вибрати іншу головку.

Зубчики щільно прилягають один до одного. Коли берете головку в руку, вона має зберігати форму. Якщо зубчики легко відокремлюються самі, часник міг пересохнути.

Немає зелених паростків. Пророслий часник ще можна використовувати, але для тривалого зберігання краще вибрати головку без паростків.

Немає надто інтенсивного запаху. Виразний часниковий аромат зазвичай з’являється, коли зубчик розрізають або розчавлюють. Якщо ціла головка сильно пахне ще до очищення, частина зубчиків може бути пошкоджена.