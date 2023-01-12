Рецепти
Домашня ковбаса з індички. Рецепт дняДарина Цвяз, 0
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Ковбаса традиційно вважається смачною, але не надто корисною їжею, на жаль. Ми можемо це виправити. Отже, рецепт домашньої дієтичної ковбаси.
Інгредієнти:
- грудка та стегно індички 2 кг
- сіль приблизно 1 ст. л.
- часник (порошок) 1 ст.л.
- паприка 1 ст.л.
- суміш перців (мелені) 2 ч.л.
- аджика (суха) 1 ч.л.
- крижана вода 250 мл
- коріандр насіння 2 ч л.
Можна присмажити ковбасу на грилі, щоб надати їй золотистого кольору (фото CuisineAZ)
М'ясо порізати кубиками, змішати зі спеціями та водою. Руками або в комбайні ретельно перемішати до повного вбирання рідини у мясо. М'ясо зі спеціями поставити на 2 дні у холодильник. Начинити кишки, не протикати. Залишити на 4-5 годин у прохолодному місці.
Виклала ковбаску на ґрати в холодну духовку.
- Перша година 50°
- Друга година 75°
- Третя, четверта годину 85°
Готову ковбасу охолодити та прибрати в холодильник на 8-10 годин.
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