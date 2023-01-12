Ковбаса традиційно вважається смачною, але не надто корисною їжею, на жаль. Ми можемо це виправити. Отже, рецепт домашньої дієтичної ковбаси.

Інгредієнти:

грудка та стегно індички 2 кг

сіль приблизно 1 ст. л.

часник (порошок) 1 ст.л.

паприка 1 ст.л.

суміш перців (мелені) 2 ч.л.

аджика (суха) 1 ч.л.

крижана вода 250 мл

коріандр насіння 2 ч л.

Можна присмажити ковбасу на грилі, щоб надати їй золотистого кольору (фото CuisineAZ)

М'ясо порізати кубиками, змішати зі спеціями та водою. Руками або в комбайні ретельно перемішати до повного вбирання рідини у мясо. М'ясо зі спеціями поставити на 2 дні у холодильник. Начинити кишки, не протикати. Залишити на 4-5 годин у прохолодному місці.

Виклала ковбаску на ґрати в холодну духовку.

Перша година 50°

Друга година 75°

Третя, четверта годину 85°

Готову ковбасу охолодити та прибрати в холодильник на 8-10 годин.