Холодець у мультиварці. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Холодець – традиційна страва на святковому столі. Вона готується не складно, але довго. Мультиварка дозволить спростити процес, адже не потребує нагляду. Холодець може, наприклад, варитись вночі.
Інгредієнти:
- курятина або індичатина 500-600 гр.
- яловичина 1 кг
- яловичий хвіст 1 шт (або 2 свинячі ніжки)
- лавровий лист 2 шт
- перець чорний горошком 10-12 шт.
- сіль за смаком
- цибуля 1 шт
- морква 1 шт
- часник 5 зубчиків
- зелень петрушки, кропу 0,5 пучка (за бажанням)
Той випадок, коли побутова техніка – не розкіш (фото Depositphotos)
М’ясо добре промити, якщо берете ніжки, їх потрібно зачистити. Скласти у чашу мультиварки. Додати почищені цибулю та моркву, гілочки зелені, сіль, перець, лавровий лист, пару зубчиків часника.
Залити водою, так, щоб м'ясо було вкрите водою на 3 см. Варити холодець 6-8 годин на програмі «Тушкування».
Процідити бульйон через кілька шарів марлі. М'ясу дати охолонути. У посуд для холодця покласти дрібно нарізаний часник та кружечки вареної моркви (за бажанням. Налити трохи бульйону.
М'ясо відокремити від кісток, розібрати на невеликі шматочки, жир викинути. Розкласти у посуд для холодця. Залити бульйоном. Поставити у холодне місце застигати.
Якщо подаєте у формі, то на цьому все. Якщо ж хочете викласти з форми на тарілку, то для цього потрібно форму на пару хвилин поставити у теплу воду, а тоді перевернути.