Холодець – традиційна страва на святковому столі. Вона готується не складно, але довго. Мультиварка дозволить спростити процес, адже не потребує нагляду. Холодець може, наприклад, варитись вночі.

Інгредієнти:

курятина або індичатина 500-600 гр.

яловичина 1 кг

яловичий хвіст 1 шт (або 2 свинячі ніжки)

лавровий лист 2 шт

перець чорний горошком 10-12 шт.

сіль за смаком

цибуля 1 шт

морква 1 шт

часник 5 зубчиків

зелень петрушки, кропу 0,5 пучка (за бажанням)

Той випадок, коли побутова техніка – не розкіш (фото Depositphotos)

М’ясо добре промити, якщо берете ніжки, їх потрібно зачистити. Скласти у чашу мультиварки. Додати почищені цибулю та моркву, гілочки зелені, сіль, перець, лавровий лист, пару зубчиків часника.

Залити водою, так, щоб м'ясо було вкрите водою на 3 см. Варити холодець 6-8 годин на програмі «Тушкування».

Процідити бульйон через кілька шарів марлі. М'ясу дати охолонути. У посуд для холодця покласти дрібно нарізаний часник та кружечки вареної моркви (за бажанням. Налити трохи бульйону.

М'ясо відокремити від кісток, розібрати на невеликі шматочки, жир викинути. Розкласти у посуд для холодця. Залити бульйоном. Поставити у холодне місце застигати.

Якщо подаєте у формі, то на цьому все. Якщо ж хочете викласти з форми на тарілку, то для цього потрібно форму на пару хвилин поставити у теплу воду, а тоді перевернути.