Останніми роками набуває все більшої популярності нетрадиційна паска Крафін. Крафіни з'явилися в Австралії в 2013 році, з того часу вони активно завойовують популярність у всьому світі. Шанувальники традиції вважають, що цей племінник круасану не може вважатися паскою. Але обирати вам.

Якщо хочеться чогось традиційного, то є рецепти пасок від Дарії Цвек, пані Стефи та Євгена Клопотенка, або дуже смачна паска з віденського тіста.

Інгредієнти (на 3 крафіни):

борошно 320 гр.

молоко 120 мл.

цукор 100 гр.

масло 50 гр.

яйце 1 шт.

жовтки 2 шт.

сухі дріжджі 2 ч. л.

ванільний цукор 1 ч. л.

цедра одного лимона

дрібка солі

Для змащування тіста:

100 гр. вершкового масла

100 гр. цукатів, родзинок, сухофруктів

З родича круасана виходить дуже смачна, ніжна паска (фото Depositphotos)

У миску налити тепле молоко, додати дріжджі, пару ложок цукру та пару ложок борошна (з загальної кількості, щоб не порушити пропорції). Перемішати. Поставити в тепле місце на 20-30 хвилин.

Яйце та жовтки покласти в миску, змішати з цукром, сіллю, ванільним цукром, цедрою лимона. Розтерти до пишної світлої маси.

Додати опару, добре перемішати. Поступово додати борошно та замісити тісто, ближче до кінця замісу додати розтоплене масло. Накрити рушником. Поставити в тепле місце на 1-1,5 години. Тісто має збільшитись приблизно в 2-3 рази.

До цього місця все може зробити хлібопічка на режимі «Дріжджове тісто». У цьому випадку окремо робити опару не потрібно.

Тепер треба сформувати паски. Тісто розділити на три рівні частини (на три крафіни). Кожну розкачати у тонкий шар розміром 35 см на 25 см (звичайно, приблизно).

Добре змастити м’яким маслом, рівномірно посипати родзинками (цукатами, журавлиною, курагою тощо). Згорнути в рулет, починаючи з довгого боку.

Розрізати рулет гострим ножем вздовж на дві частини, не дорізаючи з одного боку до кінця приблизно пару сантиметрів. Загорнути одну частину спіраллю у вигляді равлика. Покласти нерозрізаний край на «равлика». Закручувати тісто спіраллю навколо цього краю розрізом назовні.

Варто уважно подивитись, як правильно закрутити крафін (фото Depositphotos)

Форми змастити олією, викласти крафіни. Вони мають займати у формі приблизно 1/3 висоти. Якщо у вас занизькі форми, то можна «наростити» їх пергаментним папером. Поставити у тепле місце для підйому на 30-40 хвилин. Потім поставити в попередньо розігріту до 180°духовку, випікати 30-40 хвилин. Якщо верх починає надто сильно рум’янитись, можна накрити його фольгою.

Коли паски охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою через ситечко.