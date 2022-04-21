Три паски від львівських господинь. Рецепт дня
Та рецепт білкової глазуріДарина Цвях, 0
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Сьогодні ми пропонуємо рецепти пасок не від зірок і не від професійних кулінарів. Ми опитали сусідів та знайомих і вибрали три рецепти, де при не надто великих зусиллях можна досягнути відмінного результату. Ми свідомо відкинули ті рецепти, що починалися як от рецепт від бабці однієї нашої знайомою: «Встати у 5 годині ранку…». А рецепти від відомих кулінарів можна знайти тут.
Паска баби Галі
Інгредієнти:
- молоко 500 мл
- дріжджі сухі / свіжі 11г / 50 гр
- борошно 1-1,3 кг
- яйця 6 шт.
- цукор 250-300 гр.
- масло 200 гр
- сіль дрібка
- ванільний цукор 1 ч.л.
- родзинки 300 гр.
За рахунок збитих білків паска виходить повітряною (фото Depositphotos)
У тепле молоко додати дріжджі. Дати забродити. Додати 500 г борошна. Поставити в тепле місце. Накрити. Через 30 хв опара повинна збільшитися в 2 рази.
Відокремити білки від жовтків. Жовтки розтерти з цукром і ваніллю. Білки збити з сіллю до стійкої піни. До опари додати жовтки і перемішати.
Додати м'яке масло. Перемішати. Додати білки, перемішати. Додати решту борошна, замісити тісто. Поставити тісто в тепле місце на 50-60 хвилин.
Родзинки замочити на 10-15 хвилин у теплій воді. Обсушити серветкою. Додати до тіста і поставити в тепле место.
Форму змастити маслом, покласти тіста на 1/3 висоти. Накрити плівкою або рушником. Дати підійти. Випікати приблизно 35 хвилин.
Паска з холодильника від пані Віри
Інгредієнти:
- дріжджі свіжі 50 гр.
- молоко 1 скл. (250 мл)
- цукор 1 скл.
- яйця 4 шт.
- масло 100 гр.
- олія 2 ст.л.
- борошно 4 скл.
- ванілін 1 пакетик
- родзинки, цукати за бажанням, цедра 1 лимона
За цим рецептом тісто можна зробити напередодні випікання (фото Depositphotos)
До дріжджів додати дрібку цукру та склянку теплого молока. Залишити хвилин на 10. В окремій мисочці розмішати яйця з цукром розтопленим вершковим маслом та олією, а потім влити отриману суміш в молоко з дріжджами. Додати ванільний цукор та лимонну цедру. Розмішати. Поступово додати борошно. В результаті має вийти негусте тісто.
При бажанні додати цукати та/або родзинки. Для того щоб родзинки рівномірно розподілився по всьому об'єму тіста, а не опустилися на дно, перед додаванням в тісто їх потрібно обваляти у борошні.
Форми змастити маслом або олією, розкласти тісто на 1/3 від висоти.
Для того щоб при розкладанні у форми тісто не липло до рук, змочуйте їх водою або олією.
Накрийте формочки рушником і залиште при кімнатній температурі на 3 - 4 години.
За бажанням можна поставити тісто у формочках в холодильник. У цьому випадку тісто буде підніматися повільніше, і паски вийдуть менш пористими. Витримуати в холодильнику до тих пір, поки тісто не подвоїться в об'ємі. Можна розкласти тісто з вечора і залишити в холодильнику на ніч.
Випікати при 170° приблизно 40 хвилин.
Паска шафранова на сметані від тети Тані
Інгредієнти:
- борошно 1,3 кг.
- молоко 500 мл
- свіжі дріжджі 50 гр.
- масло 200 гр.
- сметана 180 гр.
- ром для замочування родзинок 80 мл
- родзинки 180 гр.
- нитки шафрану ½ ч.л.
- цукор 500 г в тісто + 1 ст.ложка на опару, жовтки 4 шт.
- сіль
Паска має бути або шафрановою, або ромовою (фото Depositphotos)
Замочити родзинки в ромі або середньої міцності чаї з бергамотом. Нитки шафрану замочити в столовій ложці гарячої води. Якщо у вас немає в господарстві шафрану, шкода, звичайно, але цілком можна обійтися і без нього. Використовуйте ванільний цукор і столову ложку рому, що залишиться після замочування родзинок. Паска тоді стане не шафрановою сметані, а ромовою з ваніллю. Теж прекрасний варіант.
У тепле молоко розкришити дріжджі, додати столову ложку цукру та дати хвилин 10 забродити. Додати 300 гр. борошна, розмішати (вийде консистенція сметани) та поставити на 1,5 години в тепле місце. Опара за цей час підніметься до самого піку і впаде.
Цукор, жовтки, сметану та настоянку шафрану збити разом. Вилити цю масу в опару, додати решту борошна, розтоплене масло, сіль. Добре вимісити.
Тісто помістити в тепло для збільшення мінімум в 2 рази. Потім обім'яти і знову в тепло для підняття.
Ось тепер вимісити, додавши родзинки Розкладати у форми. Дати піднятися при кімнатній температурі. Пекти 35-40 хвилин при 180°.
Білкова глазурь
Інгредієнти:
- На 1 білок:
- 120-150 грам цукрової пудри
- 1 ст.л. лимонного соку
Білок збити до м'яких піків. Продовжуючи збивати додавати порціями цукрову пудру, а потім лимонний сік.
Якщо глазур здасться занадто густою, додати трохи води або лимонного соку і збити, якщо занадто рідкою, додати більше цукрової пудри.