Найкраще готувати цю страву з молодої капусти, але якщо не встигли, то стара теж підійде. Просто варити її потрібно трохи довше.

Інгредієнти (на 4 порції):

молода капуста 1 середній качан

яйця 2 шт.

часник сухий 3 ч.л.

перець чорний мелений 3 ч.л.

кріп порізаний 5 ч.л.

сіль за смаком

олія 50 мл.

Страва може бути і основною, і гарніром (фото Shutterstock )

Закип'ятити воду, підсолити. Качан капусти розрізати на 4 частини та опустити в окріп. Варити до готовності, але важливо не розварити. Капуста має залишатись хрумкою. Дати капусті трохи охолонути.

Яйця збити з часником, перцем, сіллю та кропом. Капусту нарізати скибками товщиною 1,5-2 см. На пательні нагріти олію. Скибки капусти опустити в яєчну суміш та викласти на сковорідку.

Обсмажити з обох боків на невеликому вогні до золотистої скоринки.