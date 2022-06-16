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Молода капуста, смажена в яйці. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Найкраще готувати цю страву з молодої капусти, але якщо не встигли, то стара теж підійде. Просто варити її потрібно трохи довше.
Інгредієнти (на 4 порції):
- молода капуста 1 середній качан
- яйця 2 шт.
- часник сухий 3 ч.л.
- перець чорний мелений 3 ч.л.
- кріп порізаний 5 ч.л.
- сіль за смаком
- олія 50 мл.
Страва може бути і основною, і гарніром (фото Shutterstock )
Закип'ятити воду, підсолити. Качан капусти розрізати на 4 частини та опустити в окріп. Варити до готовності, але важливо не розварити. Капуста має залишатись хрумкою. Дати капусті трохи охолонути.
Яйця збити з часником, перцем, сіллю та кропом. Капусту нарізати скибками товщиною 1,5-2 см. На пательні нагріти олію. Скибки капусти опустити в яєчну суміш та викласти на сковорідку.
Обсмажити з обох боків на невеликому вогні до золотистої скоринки.
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