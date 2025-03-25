Перша весняна вітамінна зелень

Поки на городах, присадибних ділянках, дачах цибуля, квасок, минулорічна петрушка лише починають проростати, черемша вже радує зеленими листочками, особливо після недавнього дощу. Зараз чимало людей охоче вирощують черемшу, бо вона багата на вітаміни та мінерали, яких так бракує ранньою весною. Окрім цього, ця рослина відлякує комах, садових шкідників, що є додатковою перевагою її вирощування вдома.

Утім, відразу зауважимо: зривати і продавати лісову черемшу заборонено, бо її занесено до Червоної книги. Не можна продавати і черемшу, вирощену самотужки на городах чи у садах. За продаж цієї зелені передбачені немалі штрафи.

Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк каже, що ця рослина багата вітамінами та мінералами, які конче потрібні організму, особливо навесні, тому її варто включати у раціон. Природа посилає черемшу, як подарунок для виснаженого після зими організму. Дієтологиня також ділиться рецептами страв, до складу яких входить черемша.

Чим багата черемша?

Черемша (дикий часник, ведмежа цибуля, ведмежий часник) – улюблена весняна зелень, яка славиться своїми корисними властивостями, зокрема потужними бактерицидними, антибактеріальними і антисептичними властивостями, а також багатим вітамінним складом.

Покращує імунну систему. «Дикий часник - джерело вітамінів групи В, фолієвої кислоти , PP, С, А, К, а також мікроелементів: К, Са, Mg, Fe, Zn, Se, F, амінокислот, жирів, альдегідів, фітонцидів, лізоцимів», – каже дієтологиня.

Багата антиоксидантами. Ця зелень містить антиоксиданти, які запобігають передчасному старінню клітин та зниженню ризику різних захворювань, включаючи онкологію та серцево-судинні захворювання.

Нормалізує роботу органів травлення . Черемша багата на дієтичні волокна. Вживання такої зелені запобігає появі закрепів, покращує процес травлення іжі та підтримує здорову мікрофлору кишківника.

Знижує рівень поганого холестерину. «У складі черемші є аліцин. Ця речовина сприяє розширенню судин і кращому кровообігу. Черемша корисна при атеросклерозі, порушенні ліпідного обміну», – каже Ванда Леванюк.

Вітамінна скриня. Черемша містить велику кількість вітаміну С, що сприяє посиленому виробленню колагену. А він вже бере активну участь у покращенні стану шкіри, а також уповільнює процеси старіння. У 100 г черемші є близько 150 мг вітаміну С. Для порівняння, така ж кількість яблук містить 4 мг вітаміну С.

Знижує рівень цукру в крові. Ця рання весняна зелень знижує рівень цукру в крові, має сечогінну дію, знижує артеріальний тиск.

Природний антибіотик. Ведмежий часник є природним антибіотиком завдяки аліцину. Завдяки цій речовині, яка також міститься в класичному часнику, обидва види несуть той специфічний і різкий запах. Аліцин допомагає при грипі, ангіні, застуді, діареї ,туберкульозі, бореться зі стафілококами і стрептококами. Дріжджовим інфекціям та герпесу можна запобігти , вживаючи продукти , що містить аліцин. Пряний та гострий смак черемші обумовлює глистогінні властивості.

Кому черемшу вживати не варто?

Як і будь-який продукт, черемша має протипоказання. Від неї, каже Ванда Леванюк, треба відмовитися вагітним, жінкам, які годують дітей грудьми, людям, які мають алергію на споріднені рослини (цибулю, часник, цибулю-порей), у кого є панкреатит, холецистит, виразкова хвороба, гепатит.

Рецепти страв, до складу яких входить черемша

Черемша добре поєднується у багатьох стравах. Її можна додавати до салатів, омлетів, запіканок, соусів, песто, намазки на хліб тощо. Дієтологиня каже, що тим, хто любить використовувати ароматизовані олії, можна зробити олію з ароматом і смаком черемші. Для цього черемшу треба порізати, покласти у пляшку та залити олією. І дати настоятися три тижні, а тоді перецідити і використовувати для своїх потреб. Зберігати слід в темному прохолодному місці.

Нині ділимося рецептами страв, до складу яких входить черемша.

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Салат з черемші

Інгредієнти:

черемша – 50 г

огірок – 1 шт

редиска – 4 шт

зелена цибуля – 2 шт

зелень (кріп, петрушка) – 50 г

яйце – 1 шт

кунжут – 1 ч. л.

оливкова олія –1 ст. л.

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Огірок почистіть і наріжте соломкою, редиску – кружальцями, зелень дрібно поріжте. Додайте сіль, перець, заправте оливковою олією і все перемішайте. Варене яйце розріжте на чотири частини і викладіть по краях тарілки. Зверху посипте кунжутом. Можна прикрасити помідорами черрі.

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Соус до м‘яса, риби, картоплі

Інгредієнти:

черемша – 80 г

сметана (10%) –- 200 г або грецький йогурт

кріп – 20 г

огірок – 2 шт

петрушка – 20 г

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Черемшу помити, покласти в миску та ненадовго залити водою. Огірок почистити та натерти на грубій терці. Зелень помити, просушити та дрібно порізати. З‘єднати черемшу, зелень, огірки. Додати сметану або йогурт. Посолити, поперчити до смаку.

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Сирники з черемшею

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 500 г

черемша – 1 пучок

кріп – 1 пучок

яйця – 2 шт

олія – 50 мл

борошно – 3 ст. л.

перець чорний молотий - дрібка

сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Черемшу помити, обсушити та дрібно порізати. До сиру додати сіль, перець, 2 яйця, 1 ст. л борошна і дрібно порізану зелень. Добре перемішати . Сформувати невеликі сирники та запанірувати в борошні (2 ст. л ). Обсмажити. Подавати зі сметаною або йогуртом.

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Песто з черемші та грецьких горіхів

Інгредієнти:

черемша – 100 г

грецькі горіхи – 50 г

пармезан – 50 г

олія (яку любите) – 100 мл

сіль морська – 1/2 ч. л.

перець чорний – 1/2 ч. л.

цедра лимона – 1/2 ч. л.

трішки лимонного соку

Спосіб приготування:

Черемшу помити, обсушити і разом з горіхами збити у блендері. Тоді додати натертий пармезан, олію, спеціі та перемішати.