Турбота про своє здоров'я починається із збалансованого харчування

Стрес, неправильне харчування та малорухливий спосіб життя можуть призвести до дефіциту важливих мікроелементів, зокрема магнію і вітамінів групи В. Вони відповідають за роботу нервової системи, рівень енергії, стан шкіри, волосся та обмін речовин.

«Магній і вітаміни групи В – це основа здоров’я нервової системи, серця, м’язів і гарного самопочуття. Дефіцит цих речовин може призвести до втоми, безсоння, дратівливості та проблем зі шкірою. Щоб уникнути цього, варто звернути увагу на харчування, додати в раціон корисні продукти або приймати якісні добавки. Турбота про здоров’я починається з того, що ми їмо», – каже Андрій Маковецький.

Нині дієтолог пропонує з’ясувати, чому магній і вітаміни групи В такі важливі для організму, у яких продуктах містяться і як поповнити їхній запас.

Магній – мінерал спокою та енергії

За словами дієтолога, магній бере участь у понад 300 біохімічних процесах в організмі. Ось основні функції цього мінералу.

Заспокоює нервову систему: допомагає боротися зі стресом, тривожністю, безсонням.

Розслабляє м’язи: запобігає спазмам, судомам, знімає напругу.

Регулює серцевий ритм: важливий для здоров’я серця та судин.

Допомагає у виробленні енергії: бере участь у процесах утворення АТФ, основного джерела енергії в клітинах.

Підтримує здоров’я кісток: разом із кальцієм і вітаміном D сприяє міцності кісток.

Вітаміни групи В вкрай важливі для здоров’я нервів

Вітаміни групи В – це цілий комплекс, що включає В1 (тіамін), В2 (рибофлавін), В3 (ніацин), В5 (пантотенова кислота), В6 (піридоксин), В7 (біотин), В9 (фолієва кислота) і В12 (кобаламін). Яку роль вони відіграють в організмі?

Відповідають за енергетичний обмін, допомагаючи організму ефективно використовувати вуглеводи, жири та білки.

Поліпшують роботу мозку, пам’ять і концентрацію уваги.

Сприяють виробленню гормонів і нейромедіаторів, важливих для гарного настрою.

Важливі для шкіри, волосся і нігтів, запобігають передчасному старінню та випадінню волосся.

Впливають на кровотворення, особливо В9 і В12, які необхідні для утворення червоних кров’яних тілець.

Які продукти містяться магній і вітаміни групи В?

До продуктів, які багаті магнієм, відносять гарбузове насіння, мигдаль, кеш’ю, а також зелені овочі ( шпинат, капуста кейл, броколі), гречка, вівсянка, коричневий рис, кіноа, сочевиця, нут, квасоля, чорний шоколад (70% какао і більше).

Продукти, багаті вітамінами групи В:

вітаміни В1, В2, В3 – печінка, цільнозернові продукти, гриби;

вітамін В5 – авокадо, яйця, горіхи, риба;

вітамін В6 – картопля, банани, куряче м’ясо, шпинат;

вітамін В7 (біотин) – яйця, горіхи, насіння;

вітамін В9 (фолієва кислота) – шпинат, бобові, броколі;

вітамін В12 – м’ясо, риба, молочні продукти.

Як поповнити запаси магнію і вітамінів В, якщо харчування не вистачає?

Якщо ваш раціон не містить достатньої кількості цих елементів, поповнити ними організм можна за допомогою добавок і комплексів вітамінів групи В (зверніться до сімейного лікаря, він порадить, що саме слід приймати). Пийте мінеральні води, у яких багато магнію. Додавайте до раціону побільше зелених овочів, бобових, цільнозернових продуктів. Зменшіть споживання кофеїну і алкоголю, бо вони вимивають магній та вітаміни групи В з організму.

Страви, багаті магнієм і вітамінами групи В

Нині дієтолог ділиться з читачами ZAXID.NET рецептами трьох страв, до складу яких входять продукти, багаті на магній та вітаміни групи В. Ці страви легко приготувати з доступних продуктів.

***

Гарбузова каша з кіноа та мигдалем

Інгредієнти:

кіноа – ½ склянки

гарбузове пюре – 1 склянка

мигдальне молоко – 1 склянка

мед – 1 ст. л

мигдаль – жменя

Спосіб приготування:

Кіноа промити, відварити у воді до готовності, додати гарбузове пюре, мигдальне молоко, мед. Добре перемішати і прогріти ще 2-3 хвилини. Перед подачею посипати мигдалем.

***

Боул із нутом, шпинатом і авокадо

Інгредієнти:

відварений нут – 1 склянка

шпинат – жменя

авокадо – ½ плода

гарбузове насіння – 1 ст. л

оливкова олія – 1 ст. л

лимонний сік ( за смаком)

Спосіб приготування:

Відварений нут, шпинат і нарізане авокадо викласти в тарілку, додати гарбузове насіння і заправити оливковою олією та лимонним соком.

***

Шоколадний смузі з бананом і мигдалем

Інгредієнти:

банан – 1 шт.

какао (необсмажене) – 1 ст. л

мигдальне молока – 1 склянка

мед –1 ст. л

мигдаль – 5 шт.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти скласти у чашу блендера і збити до однорідної маси. Подавати охолодженим.