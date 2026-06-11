Це допомагає покращити текстуру готової страви та зробити смак більш виразним

Багато кулінарів радять солити кабачки ще до того, як вони потраплять на сковорідку. На перший погляд, цей крок може здатися необов’язковим, але саме він часто допомагає покращити текстуру готової страви та зробити смак більш виразним. Kokl розповідає, навіщо ж солити кабачки перед смаженням.

Як сіль впливає на кабачки?

Кабачки містять велику кількість води. Після додавання солі овочі починають виділяти зайву вологу, яка поступово збирається на поверхні. Такий процес називають осмос. Сіль також видаляє гіркоту та робить овочі менш «жирними», через що кабачки під час готування вбирають менше олії.

Сіль не лише покращує смак, а й робить овочі більш хрусткими, що особливо важливо для смаження.

Як правильно підготувати кабачки?

Після нарізання кабачки потрібно злегка посипати сіллю та залишити на деякий час. Коли на поверхні з’явиться волога, її рекомендують видалити за допомогою паперового рушника. Після цього овочі можна готувати звичним способом.

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