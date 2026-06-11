Більшість смажить кабачки неправильно: як зробити їх ідеальними
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Смажені кабачки здаються простою стравою, однак результат не завжди виправдовує очікування. Замістять апетитної скоринки страва може вийти надто м’якою та водянистою. Кулінари зазначають, що причиною часто стають поширені помилки під час приготування. ТСН розповідає, як правильно смажити кабачки та яких помилок потрібно уникати.
Як правильно смажити кабачки?
- Обирайте молоді кабачки. Вони мають ніжну текстуру та не вимагають тривалої обробки, а також краще тримають форму під час смаження та не розвалюються.
- Нарізайте кабачки однаковими кружечками. Щоб кабачки рівномірно просмажилися, їх потрібно нарізати кружечками однакової товщини – орієнтовно 5–7 мм.
- Не забудьте посолити. Після нарізання кабачки потрібно посипати сіллю та залишити на 15–20 хвилин. Це допоможе вивести зайву вологу, через що кабачки не перетворяться на кашу.
- Обсушіть овочі перед смаженням. Промокніть кабачки паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Сухі кабачки менше вбирають олію та краще підрум’янюються.
- Додайте панірування чи кляр. Якщо ви хочете отримати хрустку скоринку, обваляйте кабачки у борошні чи занурте їх у кляр. Таким чином ви не лише покращите смак, а й збережете соковитість усередині.
- Смажте на добре розігрітій пательні. Олія повинна бути гарячою, але не перегрітою, адже тоді кабачки вбиратимуть її дуже активно. Найкраще розігріти пательню на середньому вогні.
- Не перевертайте кабачки занадто часто. Спочатку смажте кабачки з одного боку 2–3 хвилини, а вже потім перевертайте. Постійне перевертання лише зіпсує текстуру страви.
- Використовуйте правильну олію. Для смаження обирайте рафіновану олію з високою точкою димлення – соняшникову чи кукурудзяну. Оливкову не варто використовувати, адже вона швидко горить.
- Не викладайте багато кабачків одразу, адже вони виділять сік, а замість смаження вийде тушкування. Найкраще – смажити невеликими порціями.
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