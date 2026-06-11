Кулінари радять додавати панірування чи кляр

Смажені кабачки здаються простою стравою, однак результат не завжди виправдовує очікування. Замістять апетитної скоринки страва може вийти надто м’якою та водянистою. Кулінари зазначають, що причиною часто стають поширені помилки під час приготування. ТСН розповідає, як правильно смажити кабачки та яких помилок потрібно уникати.

Як правильно смажити кабачки?