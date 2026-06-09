Свіжі кабачки можна зберігати не більше двох тижнів

Іноді кабачки мають виражений гіркий смак, який псує страву і викликає занепокоєння. Така гіркота не є випадковою – вона пов’язана з накопиченням у плодах певних речовин, які рослина виробляє як захисну реакцію на стресові умови вирощування. РБК-Україна розповідає, у яких випадках краще не їсти гіркі кабачки.

Чому з’являється гіркота в кабачках?

Головною причиною гіркого смаку є накопичення кукурбітацину, який є у всіх овочах сімейства гарбузових. Кукурбітацин з’являється через недостатню кількість вологи під час дозрівання. Особливо небезпечно, коли ґрунт довго був сухим, а потім його почали заливати великою кількістю води.

Також гіркота може з’явитися через частий та рясний полив. При великій кількості вологи може навіть з’явитися грибок.

Ще однією причиною є нестача сонячного світла, яке дуже потрібно кабачкам.

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Надлишок добрив, особливо мінеральних, також може вплинути на смак кабачків. Якщо ж ви вирощували кабачки за всіма правилами, а вони все одно гіркі, то справа у неправильному зберіганні. Свіжі кабачки можна зберігати не більше двох тижнів.

Чи можна їсти гіркі кабачки?

Кукурбітацин має дуже сильну гіркоту, як у полину. Такі кабачки у зовсім невеликих кількостях їсти можна, але зловживати ними не варто, адже це може бути небезпечно для здоров’я.

Ця речовина токсична, і в організмі також накопичується. Через деякий час вона може викликати небезпечний стан – нудоту, блювоту та гастрит.