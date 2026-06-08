Більшість робить це автоматично: чи варто зрізати шкірку з кабачків
Під час приготування кабачків багато хто звично очищає їх від шкірки. Однак кулінари пояснюють, що це не завжди потрібно. «Факти» розповідає, коли не потрібно зрізати шкірку з кабачків.
Чи обов’язково чистити кабачки?
Все залежить від багатьох чинників, тому тут однозначної відповіді немає. Важливими є вік плода, його зовнішній вигляд, рецепт і спосіб обробки.
Молоді кабачки мають тонку, ніжну шкірку. Вона легко пережовується, добре переносить термічну обробку та містить клітковину. Тому молоді кабачки не обов’язково очищати – їх достатньо добре промити, особливо якщо кабачки вирощені на власному городі.
Але з віком шкірка кабачків стає дедалі товщою, жорсткішою і грубішою. У перестиглих плодів вона може бути настільки щільною, що після приготування не розм’якшується, а навпаки – може давати гіркоту і навіть зіпсувати смак. У таких випадках шкірку варто обов’язково зрізати.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Також шкірку слід зрізати якщо кабачки будуть використовуватися у дитячому харчуванні або якщо ви плануєте їх заморозити.