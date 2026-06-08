Все залежить від багатьох чинників, тому тут однозначної відповіді немає

Під час приготування кабачків багато хто звично очищає їх від шкірки. Однак кулінари пояснюють, що це не завжди потрібно. «Факти» розповідає, коли не потрібно зрізати шкірку з кабачків.

Чи обов’язково чистити кабачки?

Все залежить від багатьох чинників, тому тут однозначної відповіді немає. Важливими є вік плода, його зовнішній вигляд, рецепт і спосіб обробки.

Молоді кабачки мають тонку, ніжну шкірку. Вона легко пережовується, добре переносить термічну обробку та містить клітковину. Тому молоді кабачки не обов’язково очищати – їх достатньо добре промити, особливо якщо кабачки вирощені на власному городі.

Але з віком шкірка кабачків стає дедалі товщою, жорсткішою і грубішою. У перестиглих плодів вона може бути настільки щільною, що після приготування не розм’якшується, а навпаки – може давати гіркоту і навіть зіпсувати смак. У таких випадках шкірку варто обов’язково зрізати.

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Також шкірку слід зрізати якщо кабачки будуть використовуватися у дитячому харчуванні або якщо ви плануєте їх заморозити.