Якщо хочеться здивувати гостей незвичайною подачею шашлику, використайте велику хлібну буханку. Соковите мʼясо, запечені овочі та ароматний томатний соус просочують мʼякуш хліба, роблячи страву ще смачнішою. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Свинина для шашлику 800 г Цукіні 1 шт. Солодкий перець 1 шт. Житній круглий хліб 1 буханець Зелень для подачі за смаком Для маринованої цибулі: Ріпчаста цибуля 1 шт. Оцет 9% 2 ст. л. Вода 100 мл Цукор 1 ч. л. Сіль 1/2 ч. л. Для томатного соусу: Базилік 10 г Петрушка 10 г Кетчуп 200 г Кріп 10 г Лимон 1/2 шт. Часник 1 зубчик Мед 1 ч. л. Копчена паприка 1 ч. л. Мелений коріандр 1/2 ч. л. Сіль, чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Дрібно наріжте базилік, петрушку та кріп. Змішайте кетчуп із зеленню, додайте натерту лимонну цедру, 1–2 чайні ложки лимонного соку, подрібнений часник, мед, копчену паприку, коріандр, сіль і перець. Добре перемішайте та залиште соус настоюватися на 15–20 хвилин.

Крок 2 Наріжте цукіні товстими кружальцями, а солодкий перець – великими шматками. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, залийте сумішшю води, оцту, солі та цукру й залиште маринуватися на 10–15 хвилин.

Крок 3 Нанизуйте шматочки свинини на шампури, чергуючи їх із цукіні та солодким перцем. Обсмажуйте шашлик над добре розігрітим вугіллям приблизно 20–25 хвилин, регулярно перевертаючи, доки мʼясо повністю не приготується, а овочі не стануть мʼякими й румʼяними. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Зріжте верхівку буханця хліба та обережно вийміть частину мʼякуша, залишаючи міцні стінки. За бажанням трохи підсушіть хліб на решітці або біля жару.

Крок 5 Викладіть на дно хлібної чаші трохи томатного соусу. Зніміть шашлик і овочі із шампурів, перекладіть у хліб, полийте соусом, зверху додайте мариновану цибулю та посипте свіжою зеленню.