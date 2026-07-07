Кабачковий рулет. Рецепт дня
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Кабачковий рулет – легка літня закуска, яка поєднує ніжний овочевий корж із вершковою начинкою та свіжими овочами. Страва ідеально підходить як для святкового столу, так і для звичайної вечері. Рецепт від Кароліни Натальчук.
Інгредієнти
|Кабачки
|800 г
|Борошно
|5–6 ст. л.
|Яйця
|3 шт.
|Сіль
|1 ½ ч. л.
|Сметана
|1 ст. л.
|Плавлені сирки
|200 г
|Майонез
|160 г
|Часник
|4–5 зубчиків
|Помідори
|3 шт.
|Кріп
|невеликий пучок
Спосіб приготування:
Крок 1
Натріть кабачки на великій тертці, додайте 1 чайну ложку солі до кабачків, перемішайте та відставте на 15 хвилин, щоб зайва рідина вийшла.
Крок 2
Видаліть з кабачків всю рідину, додайте яйця, борошно, сметану та ½ чайної ложки солі. Все ретельно перемішайте.
Крок 3
Розігрійте духовку до 200°C. Пергамент змастіть трішки олією та викладіть суміш тонким й рівномірним шаром. Помістіть тісто в духовку на 25 хвилин. Коли основа буде готова, вона буде з обох сторін золотистого кольору.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Готовий корж охолодіть до кімнатної температури.
Крок 5
Натріть плавлені сирки та додайте до них натертий часник, майонез, крім і добре перемішайте.
Крок 6
На корж викладіть начинку тонким шаром, додайте нарізані помідори й дуже щільно заверніть. Готовий рулет заверніть у харчову плівку і перекладіть в холодильник мінімум на 1,5–3 години.