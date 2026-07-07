Кабачковий рулет – легка літня закуска, яка поєднує ніжний овочевий корж із вершковою начинкою та свіжими овочами. Страва ідеально підходить як для святкового столу, так і для звичайної вечері. Рецепт від Кароліни Натальчук.

Інгредієнти Кабачки 800 г Борошно 5–6 ст. л. Яйця 3 шт. Сіль 1 ½ ч. л. Сметана 1 ст. л. Плавлені сирки 200 г Майонез 160 г Часник 4–5 зубчиків Помідори 3 шт. Кріп невеликий пучок

Спосіб приготування:

Крок 1 Натріть кабачки на великій тертці, додайте 1 чайну ложку солі до кабачків, перемішайте та відставте на 15 хвилин, щоб зайва рідина вийшла.

Крок 2 Видаліть з кабачків всю рідину, додайте яйця, борошно, сметану та ½ чайної ложки солі. Все ретельно перемішайте.

Крок 3 Розігрійте духовку до 200°C. Пергамент змастіть трішки олією та викладіть суміш тонким й рівномірним шаром. Помістіть тісто в духовку на 25 хвилин. Коли основа буде готова, вона буде з обох сторін золотистого кольору. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Готовий корж охолодіть до кімнатної температури.

Крок 5 Натріть плавлені сирки та додайте до них натертий часник, майонез, крім і добре перемішайте.