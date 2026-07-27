Уникнути цього можна доволі просто – достатньо трохи змінити сам процес смаження

Смажена риба часто втрачає форму під час приготування, через що її складно перевернути або красиво подати до столу. Уникнути цього можна доволі просто – достатньо трохи змінити сам процес смаження. Ofeminin розповідає, як посмажити рибу, щоб вона не розвалилася.

У чому полягає хитрість?

Один із способів зберегти шматки риби цілими – обсмажувати їх у два етапи. Такий метод дозволяє спочатку сформувати міцнішу скоринку, а вже потім довести рибу до готовності.

Як правильно смажити рибу?

Спочатку шматки риби потрібно обсмажити на добре розігрітій пательні до утворення легкої скоринки з обох боків. Після цього рибу слід зняти з вогню, перекласти на деко та запікати в розігрітій до 180°C духовці.

Цей спосіб забезпечує рівномірне приготування риби та зберігає його структуру, через що риба не розвалюється на тарілці.

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