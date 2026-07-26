Проростання не завжди свідчить про псування – усе залежить від стану моркви та деяких деталей, які легко перевірити

Побачивши на моркві зелені або білі паростки, багато хто вважає її непридатною для вживання. Проте проростання не завжди свідчить про псування – усе залежить від стану моркви та деяких деталей, які легко перевірити. Southern Living розповідає, чи можна їсти моркву, яка проросла.

Чому морква починає проростати?

Морква проростає, коли намагається відрости – зазвичай після тривалого зберігання. Морква природним чином накопичує енергію у своїх коренях, завдяки чому згодом може відрости. За сприятливих умов – при невеликому надлишку вологи, доступі світла або підвищенні температури – морква починає спрямовувати цю накопичену енергію на новий ріст.

Хоча може здаватися, що ці маленькі білі корінці, пухнасті волоски або невеликі зелені бадилля є ознакою псування, насправді морква просто робить те, для чого вона призначена.

Чи безпечно вживати пророслу моркву?

На відміну від картоплі, у якій під час проростання можуть утворюватися шкідливі сполуки, морква не несе такого ризику. Проростання означає лише те, що морква витрачає запаси цукру для забезпечення нового росту. Загалом пророслу моркву можна спокійно їсти.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Проте проростання є ознакою того, що морква, можливо, вже втратила свою найкращу якість. Ви можете помітити зміни у смаку та текстурі – морква може стати менш солодкою, а також більш гумовою або м’якою на дотик.