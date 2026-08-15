Кабачкові котлетки – проста літня страва, яка готується з доступних продуктів і не потребує багато часу. Вони виходять ніжними всередині та рум’яними зовні. Такі котлетки можна подати на сніданок, обід або вечерю, доповнивши сметаною чи улюбленим соусом. Найсмачніше готувати їх із молодих соковитих кабачків. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Кабачки 2 шт. Яйце 1 шт. Пшеничне борошно 2 ст. ложки Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком Олія для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Помийте кабачки, обсушіть їх і натріть на дрібній тертці. Крок 2 Ретельно відтисніть із кабачків зайву рідину. Крок 3 Додайте яйце, сіль, чорний мелений перець і борошно. Добре перемішайте масу до однорідності. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розігрійте пательню з олією. Крок 5 Викладайте кабачкову масу ложкою на гарячу пательню, формуючи невеликі котлетки. Крок 6 Смажте на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Крок 7 Готові котлетки перекладіть на паперові рушники, щоб вони увібрали зайву олію. Крок 8 Подавайте гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.