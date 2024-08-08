М’ясо на котлети ви можете обрати будь-яке на свій смак.

Інгредієнти:

баклажани – 400 г;

м’ясний фарш – 500 г;

яйця курячі – 2 шт.;

панірувальні сухарі – 60 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

кріп, гілочка – 3 шт.;

олія соняшникова – 100 мл;

часник, зубчики за смаком.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте і наріжте кружельцями завтовшки 1-1,5 см, пише Shuba. Посоліть і залиште на 20 хвилин. Потім кружельця промийте й обсушіть паперовим рушником.

У фарш покладіть яйце, сіль, перець, подрібнений кріп і добре перемішайте.

З фаршу зробіть круглі коржики, покладіть на них по кружельцю баклажана і зліпіть разом. Опустіть у збите яйце і запаніруйте в сухарях.

У сковороді розігрійте олію й обсмажте котлети з обох боків по 5-7 хвилин з кожного до рум’яної скоринки (спочатку смажте з боку м’яса).