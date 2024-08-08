Рецепти
М'ясні котлети з баклажанами. Рецепт дня0
До теми
- Кабачкові оладки за 10 хвилин. Рецепт дня ZAXID.NET
- Соковиті овочеві котлети. Рецепт дня ZAXID.NET
- Картопляні зрази з грибами. Рецепт дня ZAXID.NET
М’ясо на котлети ви можете обрати будь-яке на свій смак.
Інгредієнти:
Баклажани помийте і наріжте кружельцями завтовшки 1-1,5 см, пише Shuba. Посоліть і залиште на 20 хвилин. Потім кружельця промийте й обсушіть паперовим рушником.
У фарш покладіть яйце, сіль, перець, подрібнений кріп і добре перемішайте.
З фаршу зробіть круглі коржики, покладіть на них по кружельцю баклажана і зліпіть разом. Опустіть у збите яйце і запаніруйте в сухарях.
У сковороді розігрійте олію й обсмажте котлети з обох боків по 5-7 хвилин з кожного до рум’яної скоринки (спочатку смажте з боку м’яса).
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter