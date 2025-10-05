Під час варіння в каструлю потрібно додавати не тільки сіль та воду

Варена морква – популярний інгредієнт салатів. Але часто трапляється так, що після варіння овоч втрачає яскравий помаранчевий колір. ProstoWay розповідає, що додати до моркви, щоб вона не втратила свій колір під час варіння.

Як правильно варити моркву?

Під час варіння в каструлю потрібно додавати не тільки сіль та воду. Важливим компонентом є харчова сода. Вона допоможе моркві зберегти свій колір під час приготування та не втратити його вже у самому салаті.

Моркву потрібно варити тільки в шкірці, перед тим ретельно промивши. Після цього в каструлю до моркви додається вода, яка повинна повністю покрити моркву. Потім у воду додається сіль та половина чайної ложки соди.

Як тільки вода почне кипіти, засікайте 25 хвилин, після чого виймайте моркву та дайте їй охолонути перед нарізанням.