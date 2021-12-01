Вибравши правильно сорт і правильно його вирощуючи, ви отримаєте врожай з хорошими характеристиками лежкості

Ті, хто вирощує моркву на присадибній ділянці, знає, що не завжди вдається зберегти її в нормальному стані до весни. Насправді правильне зберігання починається ще при виборі насіння. «Агромаркет» пояснює, на що потрібно звертати увагу та які сорти моркви найкраще зберігаються.

Яка морква найкраще зберігається

Якщо ви хочете зберегти надовго хороший врожай моркви, при виборі насіння потрібно враховувати два критерії – регіон вирощування та термін дозрівання. У північних та північно-східних регіонах не варто вибирати сорти з пізнім терміном дозрівання. Якщо восени настає раніше похолодання, то коренеплоди не встигають дозрівати, через що значно знижується термін зберігання. Ранні сорти відрізняються високими смаковими якостями, проте така морква зберігається трохи більше 2 тижнів в холодильнику.

Щоб коренеплоди збереглися до весни, вибирають моркву середнього терміну дозрівання (від 100 до 110 днів), наприклад:

Зимовий нектар;

Червона троянда;

Шантані рояв;

Московська зимова;

Шантані Королівська тощо.

У південних регіонах та в центрі встигають дозрівати пізні сорти (термін дозрівання – від 115 до 130 днів):

Герцог;

Цариця полів;

Королева осені та інші.

Зберігання також збільшується при хорошій родючості ґрунту та правильній агротехніці: регулярних поливах, видаленні бур’янів, внесенні підживлень.

Як зберігати моркву, щоб вона не в’яла

Вибравши правильно сорт і правильно його вирощуючи, ви отримаєте врожай з хорошими характеристиками лежкості. Однак цього буде недостатньо, якщо місце зберігання буде вибрано неправильно.

У льоху чи в іншому приміщенні температура повітря має бути не нижче 0°C і не вище +2°C, а рівень вологості 80-90%. При негативних температурах плоди замерзнуть і після розморожування почнуть гнити. При температурі вище +2°C та високій вологості – будуть уражатися спорами грибів і також загниють. При зниженні вологості вони просто висохнуть.

Підготовка до зберігання

Існує безліч варіантів, як організувати зберігання моркви на зиму у міській квартирі та у приватному будинку, однак попередньо плоди необхідно підготувати:

збирати врожай потрібно після того, як нижнє листя стане жовтим і опуститься вниз;

викопувати моркву слід у суху погоду, при цьому намагаючись не пошкодити її;

після збору відразу зрізати бадилля та нижню частину;

залишити на відкритому повітрі під навісом для сушіння на 3-5 днів;

посортувати за розміром та протягом тижня витримати при зниженій температурі від +10°C до +12°C.

Попередня підготовка плодів збільшить термін їх зберігання. При цьому пам’ятайте, що якою б брудною не була морква, її не рекомендується мити, особливо, якщо йдеться про великі обсяги. Щоб обсипалися грудочки землі, при сортуванні плоди протирають сухою тканиною.

Як зберігати моркву в льоху

При великих обсягах моркву можна зберігати в ящиках або інших місткостях, заповнених піском або свіжою тирсою. Пісок можна попередньо злегка зволожити (не більше 1 л води на 10 кг піску). Після цього на дно ємності насипають шар піску і викладають овочі рядами, щоб вони не торкалися один до одного. Зверху кожного ряду насипають ще пісок і створюють наступний ряд і так до самого верху.

За аналогією з піском зберігання можна організувати в інших матеріалах:

у тирсі: вона має бути свіжою через небезпеку ураження плодів бактеріями та грибками;

у лушпинні цибулі: воно містить фітонциди, які не дозволяють розвиватися гнильним бактеріям;

у моху сфагнумі: також має антибактеріальну дію, добре зберігає вологу та є неважким, у порівнянні з піском;

у рідкій глині: моркву після сушіння по черзі вмочують у водному розчині глини, просушують на відкритому повітрі і потім опускають у льох.

Багато городників, не бажаючи витрачати час і сили, зберігають коренеплоди в поліетиленових мішках, в які фасують борошно та цукор. Якщо у льоху дотримується режим температури та вологості, то і цей метод ефективний, проте мішки не варто зав’язувати. Через виділення вуглекислого газу морква може зіпсуватися протягом декількох тижнів.

Як зберігати моркву у квартирі

Коренеплоди також можна зберігати в холодильнику або на заскленому балконі міської квартири. Для цього їх треба скласти спочатку у паперові пакети, а потім у поліетиленові, останні необхідно щільно зав’язати. Овочі зовсім не висихають і не починають проростати, зберігають соковитість та смакові якості.

У процесі зберігання паперовий пакет може стати мокрим, але це не позначиться на смакових якостях плодів, і міняти його на новий не обов’язково. Крім паперових пакетів, можна використовувати звичайну газету. При зберіганні моркви на балконі слід стежити за прогнозом погоди. Якщо плануються морози, то пакет треба накрити старою ковдрою чи іншими речами.

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