Перед зберіганням часник потрібно добре просушити

Часник – одна з найпопулярніших городніх культур, яка використовується для приготування багатьох страв, а також профілактики і лікування захворювань. Хоча б рядочок часнику знайдеться на кожному городі. Та важливо не тільки зібрати хороший урожай, а й правильно його зберігати.

Зокрема, усі м’які, подряпані, підгнилі, порізані чи пошкоджені іншим способом головки треба відкласти, адже вони довго зберігатися не будуть. Перед зберіганням часник потрібно добре просушити під сонцем приблизно 5 днів. Далі розповідаємо про найбільш вдалі та популярні способи зберігання.

Сплетеними косами

Цей давній спосіб дотепер використовують господині. Для цього стебла не обрізають, як зазвичай, а сплітають у коси та розвішують на стінах на гачках. Часом на них ще одягають старі капронові колготи. Зберігати так часник бажано у затемненому приміщенні (наприклад, на горищі, терасі, у підвалі, коморі чи лоджії). Оптимальна температура зберігання зимового часнику – від -2°С до +4°С градусів при вологості повітря 60-80%, а літній витримує температуру до +20°С градусів при вологості 50-70%.

У ящиках, контейнерах чи кошиках або мішках

Найпопулярніші способи зберігання. Знову ж таки – приміщення має бути затемненим, а оптимальна температура зберігання – така ж, як і для сплетених кіс. Яку б тару ви не використовували, вона повинна мати отвори для повітря. Бажано зберігати часник подалі від капусти, картоплі, моркви і буряків.

У полотняних мішках

Ще один популярний спосіб. Умови зберігання – такі ж, як і в попередніх випадках: прохолода та затемнення.

У банках

В умовах квартири можна зберігати часник у скляних банках, які попередньо ретельно миють і добре просушують. Часник закладають цілими головками або розібравши його на зубчики. Банки не закривають кришками і ставлять у сухе, затемнене місце.

Пересипаний сіллю

Часник у банках можна пересипати сіллю, яка поглинатиме вологу. Так само сіллю можна пересипати і головки в коробках чи контейнерах.

Пересипаний борошном

Для зберігання також підійде звичайне борошно завдяки своїй властивості поглинати зайву вологу. Насипавши в будь-який відповідний посуд шар борошна, обвалюємо в ньому кожну головку часнику та щільно укладаємо в контейнер, присипавши зверху борошном і закривши кришкою. Так часник може зустріти наступне літо.

У золі

Для зберігання в ній часнику знадобиться картонна коробка. Насипаємо шар попелу товщиною 2 см і на нього укладаємо часник, далі – зола, знову часник, і так повторюємо до заповнення коробки, але щоб верхній шар був з золи.

У лушпинні цибулі

При наявності рясного врожаю цибулі можна використовувати її лушпиння для зберігання часнику. Нею пересипаємо головки у мішках, кошиках або ящиках.

У харчовій плівці

Якщо часнику не дуже багато, можна обернути кожну з головок харчовою плівкою. Вона запобіжить висихання цибулин.

У парафіні

Працює за подібним принципом, що й харчова плівка. Робимо водяну баню, топимо на ній парафін і занурюємо в нього головки часнику. Таким чином з’являється захисний шар, що перешкоджає випаровуванню вологи та захищає від хвороботворних організмів.

У холодильнику

Так часник можна зберігати 2-3 місяці. Довше він не буде там зберігатися через підвищену вологість. Псуванню зубчиків запобіжить сіль або цибулиння, якім пересипають головки. Тару з часником краще розташувати на дверцятах холодильника.

В олії

У холодильнику чи в морозилці також можна зберігати почищені зубчики часнику, залиті олією. Зубчики вкладають у стерилізовані банки, заливають олією так, щоб вона повністю покривала часник, і щільно закривають кришкою. Термін зберігання такого часнику – до 3 місяців. Він не втрачає своїх властивостей, а олія набуває приємного аромату, і її можна використовувати для приготування салатів, соусів і супів.

У вині

Очищені зубчики часнику можуть до 4 місяців зберігатися у вині. Можна використовувати сухе біле або червоне: залити ним повністю складені в банку зубчики, закрити щільно кришкою і тримати в холодильнику. Для додаткового аромату у ємності можна додати червоний перець, розмарин, орегано, лаврове листя.

В оцті

Такий самий принцип, як і з вином. Можна використовувати як винний, так і дистильований білий оцет.

У морозилці

Можна скористатися двома способами. Перший – цілі неочищені зубчики загортаємо в плівку або фольгу і поміщаємо в морозилку. Другий – зубчики часнику очищаємо, їх можна порізати або перемолоти, далі загортаємо у відповідний матеріал або в пакет і кладемо в морозильну камеру. У процесі заморожування часник може злипнутися, але його досить легко можна натерти.

Висушеним

Одна з переваг висушеного часнику – це те, що в такому стані його розмір зменшується, тому для зберігання потрібно менше місця. Для висушування часнику можна використовувати дегідратор або духовку.

У першому випадку після очищення зубчики потрібно розрізати навпіл, викласти на тацю та слідувати інструкції з експлуатації з вибором оптимального температурного режиму. Якщо часник хрусткий і ламкий – це означає, що він висушений. Для духовки також розрізаємо зубчики і розкладаємо їх на деко. Протягом двох годин сушимо, виставивши температуру 60 градусів, після цього зменшуємо жар до 55 градусів і випікаємо до хрусткого, ламкого стану.

У вигляді пюре

Взявши часник і оливкову олію, можна приготувати пюре в кухонному комбайні або блендер, дотримуючись співвідношення 1:2. Потім пюре поміщаємо в ємність з кришкою та відправляємо в морозильну камеру. Олія не дає пюре замерзнути, і її можна легко лити на сковорідку.

За матеріалами Comfy, «Сільське господарство та садівництво», Ukr.media