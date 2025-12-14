Закуска, яку можна приготувати всього за 15 хвилин. Солона сирна намазка в поєднанні зі свіжим кислуватим ківі створює яскравий смак, що чудово пасує до фуршетного чи святкового столу. Рецепт від Сook_julija_simonchuk.

Інгредієнти Багет 1 шт. Яйця курячі 2 шт. Плавлений сир 1 шт. Ківі 2 шт. Майонез 40 г Часник 0,5 зубця Сіль 0,25 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Покладіть яйця в каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння й варіть 8-10 хвилин. Залийте холодною водою й почистьте. Крок 2 Наріжте багет скибками товщиною 1-1,5 см. Обсмажте на сухій сковороді з обох боків до легкої золотистої скоринки. Крок 3 Натріть яйця та плавлений сир на дрібній тертці в миску. Крок 4 Додайте до миски майонез і подрібнений часник. Перемішайте до однорідної кремової консистенції. За потреби додайте дрібку солі. Крок 5 Почистьте ківі та наріжте тонкими кружальцями. Крок 6 Намастіть сирну масу на підсушений багет, зверху викладіть кружальця ківі. Подавайте одразу.