Швидкі святкові канапки з ківі та сиром. Рецепт дня0
Закуска, яку можна приготувати всього за 15 хвилин. Солона сирна намазка в поєднанні зі свіжим кислуватим ківі створює яскравий смак, що чудово пасує до фуршетного чи святкового столу. Рецепт від Сook_julija_simonchuk.
Інгредієнти
|Багет
|1 шт.
|Яйця курячі
|2 шт.
|Плавлений сир
|1 шт.
|Ківі
|2 шт.
|Майонез
|40 г
|Часник
|0,5 зубця
|Сіль
|0,25 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Покладіть яйця в каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння й варіть 8-10 хвилин. Залийте холодною водою й почистьте.
Крок 2
Наріжте багет скибками товщиною 1-1,5 см. Обсмажте на сухій сковороді з обох боків до легкої золотистої скоринки.
Крок 3
Натріть яйця та плавлений сир на дрібній тертці в миску.
Крок 4
Додайте до миски майонез і подрібнений часник. Перемішайте до однорідної кремової консистенції. За потреби додайте дрібку солі.
Крок 5
Почистьте ківі та наріжте тонкими кружальцями.
Крок 6
Намастіть сирну масу на підсушений багет, зверху викладіть кружальця ківі. Подавайте одразу.