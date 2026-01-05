Квашення – це метод молочнокислого бродіння, де бактерії перетворюють цукри в огірках на молочну кислоту

Домашні квашені огірки повинні бути пружними та хрумкими, але часто так трапляється, що в банці вони стають м’якими чи навіть слизькими. І причина зазвичай криється в помилках під час підготовки, квашення чи зберігання. Retro розповідає, чому ж квашені огірки розлазяться в банці.

Квашення – це метод молочнокислого бродіння, де бактерії перетворюють цукри в огірках на молочну кислоту. І ця кислота діє як природний консервант, зберігаючи огірки твердими. Однак, якщо баланс процесу порушується, структура клітин огірка руйнується, і він втрачає свою пружність. І ключовим фактором хрусткості під час квашення є пектин – речовина в клітинних стінках огірків, що відповідає за їхню міцність. І під впливом неправильного квашення, надмірної температури чи ферментів пектин розщеплюється, і огірки стають м’якими.

Основні причини розм’якшення квашених огірків

Неправильний вибір огірків

Щоб огірки не розлазились, важливо обирати правильні сорти. Деякі сорти, такі як «Китайський довгий» або «Гладкий», мають ніжну структуру, яка не витримає процес квашення.

Краще обирати спеціальні засолювальні сорти, наприклад, «Ніжинський» чи «Муромський». Вони мають щільний м'якуш та товсту шкірку. Краще обирати огірки розміром 8-15 сантиметрів, адже великі плоди часто мають порожніми, які сприяють розм’якшенню.

Обирайте тверді огірки, із чорними пухирцями та без ознак гниття.

Порушення пропорцій розсолу

Неправильна концентрація солі може зруйнувати весь процес. І занадто мала кількість солі сприяє розмноженню шкідливих бактерій, які розщеплюють пектин, а надмірна кількість витягує вологу з огірків, роблячи їх в’ялими.

Оптимальною пропорцією буде додати на 1 літр води 40-60 грамів кам’яної солі (2-2,5 столові ложок без гірки). Використовуйте тільки не йодовану кам’яну сіль.

Погана підготовка огірків

Перед квашенням огірки потрібно підготувати. Спочатку їх слід замочити в холодній воді на 4-6 годин. Це відновлює вологу в плодах, роблячи їх пружними. Перед замочуванням слід ретельно промити огірки, видаляючи бруд та наліт. Після замочування видаліть кінчики огірків, де накопичуються ферменти.

Проблеми зі стерилізацією

Недостатня стерилізація банок та кришок – ще одна причина, чому квашені огірки розлазяться. Бактерії або грибки, що залишилися на посуді, можуть запустити небажані процеси бродіння, руйнуючи структуру огірків.

Неправильні умови зберігання

Якщо неправильно їх зберігати, вони можуть стати м’якими. І тут відіграють ключову роль температура та вологість. Оптимальний діапазон для зберігання – 0-5°C. При вищих температурах молочна кислота розпадається, і огірки втрачають пружність. Також банки потрібно зберігати в темному прохолодному місці, наприклад, у льоху.