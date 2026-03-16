Все починається на етапі варіння: як легко зняти шкірку з сардельки
До теми
Сардельки часто готують для швидкого перекусу або як доповнення до гарніру. Однак багатьом знайома ситуація, коли під час очищення оболонки разом зі шкіркою знімається і частина самого продукту. Проте уникнути цього можна завдяки простому трюку під час варіння. УНІАН розповідає, як можна легко зняти шкірку з сардельки.
Як легко зняти шкірку з сардельки?
Натуральну оболонку сардельок роблять з оброблених кишок тварин. Вона вважається їстівною та безпечною, тому в більшості випадків її можна впевнено їсти. Але якщо ви сумніваєтесь в тому, чи потрібно знімати шкірку, важливо перевірити вказівки на упаковці: якщо там написано, що оболонка їстівна, то можна її не чіпати.
Проте багато хто полюбляє видаляти навіть їстівну оболонку, оскільки вона може бути занадто жорсткою. І основна складність полягає в тому, що при неправильній підготовці оболонка міцно «прилипає» до м’яса всередині і позбутися її стає набагато важче.
Існує один спосіб, як очистити сардельки в натуральній оболонці всього за пару секунд – потрібно лише дотримуватися певних інструкцій:
- Щоб уникнути зчеплення шкірки з сардельками, кулінари радять починати варіння в холодній воді. Покладіть їх в каструлю, залийте вдою і нагрівайте поступово. Так болонка стане м’якшою і легше зніматиметься.
- Зробіть невеликий надріз на кінцях сардельок. Він буде майже непомітний, але допоможе легко підчепити оболонку після варіння.
- Також важливо не переварити сардельки. Зазвичай їх слід варити 3–5 хвилин після закипання. Якщо готувати їх довше, ніякі поради про те, як почистити натуральну оболонку, вже не допоможуть.
- Після варіння сардельки бажано обдати холодною водою на пару секунд. Такий перепад температур трохи відокремить оболонку і її буде набагато легше зняти.