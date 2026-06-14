Незвичайна версія знаменитого італійського десерту, яка поєднує ніжний вершковий крем із насиченим смаком сухофруктів та горіхів. Такий десерт виходить вишуканим, ароматним і водночас по-домашньому затишним. Він чудово підійде для святкового столу або сімейного чаювання. Після кількох годин у холодильнику всі смаки гармонійно поєднуються, створюючи справжню насолоду. Рецепт від «Каролінка».

Інгредієнти Печиво савоярді 200 г Маскарпоне 250 г Вершки 250 мл Чорнослив 300–400 г Волоські горіхи 150 г Цукрова пудра 150 г Свіжозварена кава 400 мл Спосіб приготування: Крок 1 Збийте вершки до пишної кремової консистенції. Додайте маскарпоне та більшу частину цукрової пудри. Збийте масу до однорідного ніжного крему. Крок 2 Злегка підсмажте волоські горіхи на сухій пательні. Остудіть горіхи та подрібніть їх ножем. Крок 3 Дрібно наріжте чорнослив. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Перелийте охолоджену каву в широку ємність. Крок 5 Швидко занурюйте печиво савоярді в каву та викладайте перший шар у форму. Крок 6 Покрийте шар печива частиною вершкового крему. Крок 7 Рівномірно розподіліть зверху частину чорносливу та волоських горіхів. Крок 8 Повторіть шари з печива, крему, чорносливу та горіхів ще раз. Посипте верх десерту залишком цукрової пудри за бажанням. Поставте тірамісу в холодильник щонайменше на 4 години, а найкраще – на ніч.