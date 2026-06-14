Тірамісу з чорносливом і волоськими горіхами. Рецепт дня
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Незвичайна версія знаменитого італійського десерту, яка поєднує ніжний вершковий крем із насиченим смаком сухофруктів та горіхів. Такий десерт виходить вишуканим, ароматним і водночас по-домашньому затишним. Він чудово підійде для святкового столу або сімейного чаювання. Після кількох годин у холодильнику всі смаки гармонійно поєднуються, створюючи справжню насолоду. Рецепт від «Каролінка».
Інгредієнти
|Печиво савоярді
|200 г
|Маскарпоне
|250 г
|Вершки
|250 мл
|Чорнослив
|300–400 г
|Волоські горіхи
|150 г
|Цукрова пудра
|150 г
|Свіжозварена кава
|400 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Збийте вершки до пишної кремової консистенції. Додайте маскарпоне та більшу частину цукрової пудри. Збийте масу до однорідного ніжного крему.
Крок 2
Злегка підсмажте волоські горіхи на сухій пательні. Остудіть горіхи та подрібніть їх ножем.
Крок 3
Дрібно наріжте чорнослив.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Перелийте охолоджену каву в широку ємність.
Крок 5
Швидко занурюйте печиво савоярді в каву та викладайте перший шар у форму.
Крок 6
Покрийте шар печива частиною вершкового крему.
Крок 7
Рівномірно розподіліть зверху частину чорносливу та волоських горіхів.
Крок 8
Повторіть шари з печива, крему, чорносливу та горіхів ще раз. Посипте верх десерту залишком цукрової пудри за бажанням.
Поставте тірамісу в холодильник щонайменше на 4 години, а найкраще – на ніч.