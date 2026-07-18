Страва ресторанного рівня, яку легко приготувати вдома. Ніжні креветки, соковиті томати, вершковий соус і ароматне фісташкове песто чудово поєднуються з пастою, створюючи гармонійний смак. Такий рецепт стане чудовим варіантом як для сімейної вечері, так і для особливої нагоди. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Паста пенне 200 г Очищені креветки 250 г Томати чері 150 г Часник 2 зубчики Оливкова олія 30 мл Фісташкове песто 2 ст. л. Вершки 33% 100 мл Пармезан 20 г Сіль 1 ч. л. Чорний мелений перець ¼ ч. л. Свіжий базилік за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Відваріть пасту у підсоленій воді до стану al dente, відповідно до інструкції на упаковці. Перед тим як злити воду, відлийте приблизно 100 мл для соусу.

Крок 2 Розігрійте оливкову олію на пательні. Додайте подрібнений часник і обсмажте його близько 1 хвилини до появи приємного аромату.

Крок 3 Викладіть креветки на сковорідку та обсмажте їх по 1–2 хвилини з кожного боку. Посоліть і приправте чорним перцем. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розріжте томати чері навпіл, додайте їх до креветок і готуйте ще 2–3 хвилини, поки вони трохи не розм'якнуть.

Крок 5 Влийте вершки, перемішайте та прогрійте соус приблизно 1 хвилину, не доводячи до сильного кипіння.

Крок 6 Додайте відварену пасту, покладіть фісташкове песто та влийте кілька ложок води після варіння. Ретельно перемішайте й прогрійте все разом ще 1 хвилину, щоб соус рівномірно огорнув пасту.