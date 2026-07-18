Паста з креветками, томатами чері та фісташковим песто. Рецепт дня
До теми
- Кабачкова запіканка з помідорами та сиром. Рецепт дня ZAXID.NET
- Кабачковий рулет. Рецепт дня ZAXID.NET
- Капустяна запіканка з фаршем. Рецепт дня ZAXID.NET
Страва ресторанного рівня, яку легко приготувати вдома. Ніжні креветки, соковиті томати, вершковий соус і ароматне фісташкове песто чудово поєднуються з пастою, створюючи гармонійний смак. Такий рецепт стане чудовим варіантом як для сімейної вечері, так і для особливої нагоди. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Паста пенне
|200 г
|Очищені креветки
|250 г
|Томати чері
|150 г
|Часник
|2 зубчики
|Оливкова олія
|30 мл
|Фісташкове песто
|2 ст. л.
|Вершки 33%
|100 мл
|Пармезан
|20 г
|Сіль
|1 ч. л.
|Чорний мелений перець
|¼ ч. л.
|Свіжий базилік
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть пасту у підсоленій воді до стану al dente, відповідно до інструкції на упаковці. Перед тим як злити воду, відлийте приблизно 100 мл для соусу.
Крок 2
Розігрійте оливкову олію на пательні. Додайте подрібнений часник і обсмажте його близько 1 хвилини до появи приємного аромату.
Крок 3
Викладіть креветки на сковорідку та обсмажте їх по 1–2 хвилини з кожного боку. Посоліть і приправте чорним перцем.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розріжте томати чері навпіл, додайте їх до креветок і готуйте ще 2–3 хвилини, поки вони трохи не розм'якнуть.
Крок 5
Влийте вершки, перемішайте та прогрійте соус приблизно 1 хвилину, не доводячи до сильного кипіння.
Крок 6
Додайте відварену пасту, покладіть фісташкове песто та влийте кілька ложок води після варіння. Ретельно перемішайте й прогрійте все разом ще 1 хвилину, щоб соус рівномірно огорнув пасту.
Крок 7
Розкладіть готову страву по тарілках, посипте тертим пармезаном, прикрасьте листочками свіжого базиліку та одразу подавайте до столу.