Капустяна запіканка з фаршем. Рецепт дня
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Капустяна запіканка з фаршем – страва, яка чудово підійде для сімейної вечері. Поєднання ніжної капусти, соковитого м'ясного фаршу та рум'яної сирної скоринки робить її надзвичайно апетитною. На приготування знадобиться мінімум інгредієнтів і зовсім небагато часу. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Білоголова капуста
|600 г
|М'ясний фарш
|400 г
|Яйця
|2 шт.
|Молоко
|150 мл
|Твердий сир
|80 г
|Соняшникова олія
|40 мл
|Сіль
|за смаком
|Чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте сковороду з половиною олії. Викладіть фарш, посоліть, поперчіть і обсмажте його, помішуючи, приблизно 10 хвилин.
Крок 2
Нашинкуйте капусту тонкою соломкою. Викладіть її в друшляк, облийте окропом і залиште, щоб стекла зайва рідина.
Крок 3
Змастіть форму для запікання рештою олії. Викладіть половину капусти рівним шаром і трохи посоліть.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розподіліть поверх капусти обсмажений фарш, а зверху викладіть другу половину капусти.
Крок 5
Збийте яйця з молоком і дрібкою солі до однорідності. Залийте отриманою сумішшю вміст форми.
Крок 6
Поставте форму в духовку, розігріту до 180 °C, і запікайте 30 хвилин.
Крок 7
Натріть твердий сир на великій тертці. Дістаньте запіканку з духовки, рівномірно посипте сиром і поверніть назад.
Крок 8
Запікайте ще 10 хвилин, доки сир не розплавиться та не утворить апетитну золотисту скоринку.