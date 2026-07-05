Капустяна запіканка з фаршем – страва, яка чудово підійде для сімейної вечері. Поєднання ніжної капусти, соковитого м'ясного фаршу та рум'яної сирної скоринки робить її надзвичайно апетитною. На приготування знадобиться мінімум інгредієнтів і зовсім небагато часу. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Білоголова капуста 600 г М'ясний фарш 400 г Яйця 2 шт. Молоко 150 мл Твердий сир 80 г Соняшникова олія 40 мл Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте сковороду з половиною олії. Викладіть фарш, посоліть, поперчіть і обсмажте його, помішуючи, приблизно 10 хвилин.

Крок 2 Нашинкуйте капусту тонкою соломкою. Викладіть її в друшляк, облийте окропом і залиште, щоб стекла зайва рідина.

Крок 3 Змастіть форму для запікання рештою олії. Викладіть половину капусти рівним шаром і трохи посоліть. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розподіліть поверх капусти обсмажений фарш, а зверху викладіть другу половину капусти.

Крок 5 Збийте яйця з молоком і дрібкою солі до однорідності. Залийте отриманою сумішшю вміст форми.

Крок 6 Поставте форму в духовку, розігріту до 180 °C, і запікайте 30 хвилин.

Крок 7 Натріть твердий сир на великій тертці. Дістаньте запіканку з духовки, рівномірно посипте сиром і поверніть назад.