Восени особливо хочеться чогось смачного, поживного й водночас незвичного – саме час спробувати гарбузові стейки з фаршем. Це поєднання соковитого гарбуза, м’ясної начинки, сиру та ароматних спецій здивує навіть досвідчених гурманів. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Гарбуз 1,5 кг М’ясний фарш 600 г Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Олія 20 мл Сушений чебрець за смаком Сир 100 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Зніміть шкірку з гарбуза і поріжте його на стейки товщиною до 1 см.

Крок 2 Застеліть деко пергаментом, викладіть стейки, посоліть і збризніть олією. Посипте листочками чебрецю або замініть орегано чи прованськими травами.

Крок 3 Поставте деко у духовку на 20 хвилин при 180 °C у режимі «верх + низ» з конвекцією.

Крок 4 Посоліть, поперчіть і добре відбийте фарш (10 хвилин), щоб котлети тримали форму. Викладіть фарш у кільце для формування (або зробіть його з пластикової пляшки). На одну котлету використайте 2 ст. ложки фаршу.