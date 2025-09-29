Гарбузові стейки з фаршем. Рецепт дня0
До теми
Восени особливо хочеться чогось смачного, поживного й водночас незвичного – саме час спробувати гарбузові стейки з фаршем. Це поєднання соковитого гарбуза, м’ясної начинки, сиру та ароматних спецій здивує навіть досвідчених гурманів. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|1,5 кг
|М’ясний фарш
|600 г
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Олія
|20 мл
|Сушений чебрець
|за смаком
|Сир
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Зніміть шкірку з гарбуза і поріжте його на стейки товщиною до 1 см.
Крок 2
Застеліть деко пергаментом, викладіть стейки, посоліть і збризніть олією. Посипте листочками чебрецю або замініть орегано чи прованськими травами.
Крок 3
Поставте деко у духовку на 20 хвилин при 180 °C у режимі «верх + низ» з конвекцією.
Крок 4
Посоліть, поперчіть і добре відбийте фарш (10 хвилин), щоб котлети тримали форму. Викладіть фарш у кільце для формування (або зробіть його з пластикової пляшки). На одну котлету використайте 2 ст. ложки фаршу.
Крок 5
Коли гарбуз стане м’яким, покладіть на кожен стейк котлету і запікайте 20 хвилин.
Накрийте шматочком сиру. Запікайте ще 3-5 хвилин і дістаньте з духовки.