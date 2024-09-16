Деякі господині перед готуванням гарбуз піддають тепловій обробці – відварюють або запікають. Насправді, цей крок можна пропустити. Сира гарбузова м'якуш у процесі випікання пиріжків стає м'якою, але при цьому корисних речовин у ній зберігається в рази більше.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 500-550 г;

свіжі дріжджі – 20 г;

цукор – 1,5 ст.;

сіль – 1 ч. л.;

вершкове масло – 50 г;

молоко – 280 мл;

яйце – 1 шт.;

рослинна олія – 1 ст.л.

Для начинки:

цукор – 1,5 ст.;

зернистий сир – 350 г;

курага – 100 г;

кориця – 1 ч. л.;

гарбуз – 400 г.

Спосіб приготування:

Змішайте всі сухі інгредієнти для тіста, влий тепле молоко, розтоплене вершкове масло, яйце та олію. Замісіть пружне тісто і залиште його в теплі на 1 годину, пише Нealth day.

Натріть гарбуз на великій тертці, подрібніть курагу і змішайте усі інгредієнти для начинки.

Розділіть тісто на частини, розкатайте, викладіть начинку і сформуйте пиріжки. Змастіть їх молоком чи яйцем за бажанням. Залиште пиріжки в теплі ще на 20 хвилин і випікайте в духовці при 180 градусах протягом 25-30 хвилин.