Гарбузові пиріжки з сиром у духовці. Рецепт дня0
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Деякі господині перед готуванням гарбуз піддають тепловій обробці – відварюють або запікають. Насправді, цей крок можна пропустити. Сира гарбузова м'якуш у процесі випікання пиріжків стає м'якою, але при цьому корисних речовин у ній зберігається в рази більше.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 500-550 г;
- свіжі дріжджі – 20 г;
- цукор – 1,5 ст.;
- сіль – 1 ч. л.;
- вершкове масло – 50 г;
- молоко – 280 мл;
- яйце – 1 шт.;
- рослинна олія – 1 ст.л.
Для начинки:
- цукор – 1,5 ст.;
- зернистий сир – 350 г;
- курага – 100 г;
- кориця – 1 ч. л.;
- гарбуз – 400 г.
Спосіб приготування:
Змішайте всі сухі інгредієнти для тіста, влий тепле молоко, розтоплене вершкове масло, яйце та олію. Замісіть пружне тісто і залиште його в теплі на 1 годину, пише Нealth day.
Натріть гарбуз на великій тертці, подрібніть курагу і змішайте усі інгредієнти для начинки.
Розділіть тісто на частини, розкатайте, викладіть начинку і сформуйте пиріжки. Змастіть їх молоком чи яйцем за бажанням. Залиште пиріжки в теплі ще на 20 хвилин і випікайте в духовці при 180 градусах протягом 25-30 хвилин.