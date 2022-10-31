У цьому овочі корисними є всі його частини: м’якуш, сік, насіння, олія

Цей овоч зараз прикрашає подвір'я багатьох селян, красується він і на базарних прилавках, у магазинах. І охочих приготувати щось смачне, корисне і заодно дієтичне стає все більше. У нього тривалий термін зберігання, тож споживати його можна аж до нового року і довше.

Мова йде про гарбуз, один з найцінніших і найпоживніших плодів осені, бо містить безліч вітамінів, амінокислот, білків, вуглеводів, клітковини. Він корисний і для дорослих, і для дітей, навіть найменших, але не раніше, ніж з п'яти місяців. Його використовують і як дієтичний продукт, і як лікарський засіб. У ньому корисними є всі його частини: м'якуш, сік, насіння, олія.

Білка у гарбузі більше, ніж у перепелиних яйцях

Лікар-гастроентеролог, дієтолог Наталія Ячмінська каже, що гарбуз багатий вітамінами А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісним вітаміном Т та мінералами : фтором, магнієм, міддю, кальцієм, цинком, марганцем, фосфором, йодом.

У 100 г гарбуза міститься один грам білка, тобто кількість білка у ньому більша, ніж у перепелиних яйцях, і він має у п’ять разів більше каротину, ніж морква. А каротин в організмі перетворюється на вітамін А, що діє як антиоксидант.

Гарбуз допомагає прискорити процеси засвоєння їжі і нормалізувати метаболізм. Через вміст вітаміну T він перешкоджає накопиченню жирових клітин, тому дієтологи рекомендують вживати його для врегулювання ваги.

«У гарбузі міститься розчинна клітковина (пектин), яка поглинає токсини і живить кишкові мікроорганізми, готуючи їх до зими — чим більша видова різноманітність мікробіоти, тим міцніший кишковий імунітет», – каже Наталія Ячмінська.

Овоч володіє послаблювальним ефектом, що добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Його рекомендують вживати для виведення токсинів, шлаків, а високий вміст калію покращує роботу серцево-судинної системи та зменшує ризики гіпертонії. Відвар з гарбуза з додаванням меду допомагає при нервових розладах.

Гарбуз варто споживати при атеросклерозі, запорі, подагрі, жовчнокам'яній хворобі тощо. Споживати гарбуз, твердить дієтологиня, можна майже усім (тим, кому не можна сирий, можна печений чи варений).

М'якуш гарбуза рекомендують вживати вагітним та дітям. Під час вагітності лікарі радять вживати його як природний протиблювальний засіб.

Гарбузове насіння корисне як для чоловіків, так і для жінок

Гарбузове насіння має дуже багатий склад: воно містить марганець, мідь, магній, цинк, залізо, рослинний білок, вітаміни А і Е, а також є джерелом мікроелементів і корисних жирів.

Насіння гарбуза має протигрибкові та противірусні властивості, а також знижує ризик розвитку діабету. Мікроелементи, що входять до його складу, нормалізують сон, підтримують імунітет, покращують роботу серця.

Гарбузове насіння корисне як для чоловіків, так і для жінок. Його користь для чоловіків обумовлена високим вмістом цинку, який поліпшує фертильність і знижує ризик розвитку простатиту, для жінок – поліпшує гормональний фон, пом'якшує неприємні симптоми під час менструації і менопаузи.

Утім, все добре, що в міру. За добу можна з’їсти 60 г насіння, якщо понад цю норму, то можна собі нашкодити.

Гарбузова олія зміцнює стінки судин

Дієтологи рекомендують її вживати для покращення роботи печінки, передміхурової залози, жовчного міхура. Вона сприяє нормалізації перистальтики кишківника, знижує рівень холестерину, зміцнює судинну стінку, позитивно впливає на роботу серця, нормалізує тиск, а також покращує обмін речовин, нормалізує відтік жовчі та позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

Олія з гарбуза дуже корисна для чоловічого здоров'я. Саме гарбузову олію лікарі рекомендують вживати для профілактики простатиту та аденоми простати. Також вона позитивно впливає на потенцію й репродуктивну функцію чоловіків.

Утім, від гарбуза і його складових мусять відмовитися ті, у кого є алергія на овоч. Людям з цукровим діабетом першого і другого типу, а також тим, хто має жовчнокам'яну хворобу, варто проконсультуватися з лікарем, аби з’ясувати, яка кількість овоча, зокрема, олії, буде для них безпечною. Гарбузовий сік не можна пити при гастриті зі зниженою кислотністю, виразці шлунка.

***

Смачні страви і десерти з гарбуза

Гарбуз зберігається дуже довго, тому його можна споживати тривалий час. Ті, хто не виростив цей овоч сам, може придбати його на базарі чи у магазині, ціни на нього «не кусаються». І приготувати з нього різні смакоти.

Сирний пиріг з гарбузом

⠀Інгредієнти:

тертий гарбуз – 200 г

борошно – 250 г

розпушувач –0, 5 ч. л

сіль – 1/2 ч.л

часниковий порошок – 1 ч.л

твердий сир– 150 г

яйце – 1 шт.

розтоплене вершкове масло – 2 ст. л

зелена цибуля – ½ горнятка

кефір або сметани – 200 мл

Твердий сир потерти, змішати з яйцем, кефіром(сметаною), додати розтоплене масло, сіль, розпушувач, борошно. Сюди додати натертий гарбуз, зелену цибулю. Добре все перемішати. Випікати у духовці при 180 градусах 30-40 хв.

***

Гарбузовий суп-пюре

Інгредієнти:

гарбуз (всі овочі зважувати після очищення) – 600 г

цибуля ріпчата - 100 г

морква – 250 г

селера корінь – 100 г

часник – 30 г

тім’ян – 5 г

вршкове масло - 50г

імбир – 20 г

сіль – 10 г

цукор – 20 г

вода/бульйон - щоб покрили овочі

На соняшниковій олії обсмажуєм нарізані великими шматками овочі і готуємо до напівготовності. Часник і імбир нарізаємо дрібно, додаємо до овочів, туди ж кладемо тім'ян і все разом ще трохи обсмажуємо, а тоді вливаємо воду чи бульйон і готуємо до м’якості овочів і потрібної консистенції. Збиваємо блендером і суп-пюре готовий. При подачі можна прикрасити кропом (чи іншою зеленню) і гарбузовим насінням. За бажанням можна додати сметани чи вершки.

***

Курка, запечена в гарбузі

Інгредієнти:

середній круглий гарбуз – 1 шт.

куряче м’ясо – 500 г

велика цибулина – 1 шт.

морква - 1 шт

часник – 2 зубчики

сіль, спеції – за смаком

зелень (кріп, петрушка)

Цибулю порізати напівкільцями, морку потерти на грубій терці і обсмажити до золотистого кольору. Додати курясе м’ясо, порізане на великі шматки, і обсмажити до рум’яної скоринки.

У гарбуза зрізати «шапочку», вибрати насіння і трохи м’якоті, але м’якото не викидайте. Товщина стінок гарбуза має бути приблизно 1 см.

М’якоть гарбуза поріжте кубиками і додайте до курки, усе разом обсмажте ще 5 хвилин. Тоді посоліть, додайте спеції, часник і зелень. І ще потримайте на вогні 3 хв. Ось тепер усю начинку перекладіть у гарбуз, накрийте гарбузовою «шапочкою» і відправте у духовку при 190 ° С на годину.

Ще більше перевірених рецептів з гарбузом