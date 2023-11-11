Осінь – це одна з найцікавіших у кулінарному плані пір року, яка дарує можливість ужити сезонних овочів й фруктів, що у свою чергу відкриває широке поле для експериментів та творчості. Пропонуємо добірку осінніх страв на будь-який смак із нашої постійної рубрики «Рецепти».

Клікайте на назви страв, які сподобались, і читайте рецепт повністю.

Салат з печерицями, квасолею та соленими огірками

Смачний салат та дуже ситний, може бути самостійною стравою. Термообробки дуже мало, лише легке обсмажування. До того ж обсмажені печериці можна замінити консервованими.

Квасолю можнна брати і червону, і білу, яка є під руками (фото Depositphotos)

Кабачки фаршировані та запечені

Фаршировані овочі – чудова осіння тема, яка допускає безліч варіацій. Перці ми вже фарширували. Тепер спробуємо кабачки.

Запечена з грушами свинина

Якщо свинина чудово смакує з яблуками, то чого б не спробувати запекти її з грушами? Ми спробували і нам сподобалось.

Свиняча корейка з айвою, яблуками та пряними травами

У цьому варіанті приготування м’яса айва та яблука врівноважують жирність свинини, утворюючи ідеальну кислинку.

Оселедець запечений з картоплею по-естонськи

Давайте спробуємо відчути себе на березі Балтійського моря, прекрасного у будь-яку пору року. Як і оселедець, який ми стереотипно звикли вживати соленим. Спробуємо щось нове та естонське.

Оселедець може смакувати і запеченим (фото Toidutee.ee)

Гарбузово-картопляна запіканка з м'ясним фаршем

Просто та корисно, а гарбуз додає кольору, смаку та настрою. Читайте також ще більше рецептів з гарбуза.

Дуже шоколадний брауні

Один із найнайкращих винаходів американської кухні – брауні. Печеться легко, смакує ідеально. Не варто плутати брауні з шоколадним кексом чи бісквітом. Він має бути вологим всередині. Тож ми не будемо додавати до тіста жодних розпушувачів. Брауні – той прекрасний десерт, де чим менше стараєшся, тим краще, адже тривали збивання яєць може призвести до його непотрібної «бісквітизації».

Шоколадний пиріг з гарбузом та печивом амаретті

Для цього пирога шоколадне пісочне тісто готується за рецептом відомого італійського кондитера Ернсто Кнама. Таке тісто чудово поєднується з гарбузом, а гарбуз – із амаретті (традиційне італійське печиво з мигдалем, яке входить до складу багатьох італійських десертів). Рецепт не належить до числа найпростіших, проте результат цілком вартує зусиль.

Айва, запечена з горіхами та медом

Вчені досі сперечаються, що ж стало причиною гріхопадіння людства: надкушене яблуко чи все-таки айва. Майже не їстівна в сирому вигляді, у запеченому вона таки спокуслива.

Пиріг з грушами та горіхами

Груша та горіхи – таке ж класичне та ідеальне поєднання, як чорне та червоне, любов та розлука, Бонні та Клайд. В осінньому пирозі вони дозволяють один одному стати ще яскравішими.

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