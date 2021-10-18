Фаршировані овочі – чудова осіння тема, яка допускає безліч варіацій. Перці ми вже фарширували. Тепер спробуємо кабачки.

Інгредієнти (4 порції):

Кабачки 2 шт.,

цибуля 1 шт.,

морква 1 шт.,

м'ясний фарш приблизно 300 гр,

сіль і спеції за смаком.

Для соусу: стиглий великий помідор, сметана 150 гр, вершки 200 гр.

Кабачки порізати поперек приблизно на 3-4 частини кожен, вибрати ложкою м'якоть, але потрібно не прорізати кабачок наскрізь. Якщо є час та натхнення, то перед цим кабачки можна пару хвилин проварити, буде смачніше.

Дрібно порізати м'якоть кабачка та цибулю, натерти моркву. Все обсмажити на пательні (якщо ви уникаєте смаженої їжі, то цю частину можна пропустити).

Додати м'ясний фарш. Приправити сіллю і спеціями. Фаршем начинити кабачки, поставити їх в форму для запікання.

Соус: Протушити помідор, залити його вершками та сметаною, посолити. Цією сумішшю рясно залити кабачки. За бажанням можна додати солодкий перець, посипати тертим сиром або зеленню тощо.

Запікати при температурі 180Co приблизно 30 хвилин.

Також можна не запікати кабачки, а приготувати у мультиварці на режимі «Тушкування» 1 год.

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