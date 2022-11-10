Смачний салат та дуже ситний, може бути самостійною стравою. Термообробки дуже мало, лише легке обсмажування. До того ж обсмажені печериці можна замінити консервованими.

Інгредієнти:

квасоля консервована (1 банка) 400 гр.

печериці 250 гр.

огірки квашені або мариновані 3 шт.

цибуля (краще салатна) 1 шт.

морква 1 шт.

олія 50 мл.

часник 1 зубчик

сіль, перець за смаком

зелень за бажанням

Квасолю можнна брати і червону, і білу, яка є під руками (фото Depositphotos)

Почистити печериці та тонко нарізати. Цибулю почистити та нарізати кубиками, моркву почистити та натерти.

З квасолі злити рідину. Огірки нарізати соломкою. Швидко обсмажити гриби. Обсмажте цибулю та моркву.

Змішати всі інгредієнти. Додати часник, посолити та поперчити. За бажанням можна посипати дрібно нарізаними кропом та зеленою цибулею.

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