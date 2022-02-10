Прості інгредієнти, легко готувати, цікавий результат. Все, як ми любимо.

Інгредієнти: (на 4 порції)

огірки квашені чи мариновані 4 шт.

морква 2 шт.

салатна цибуля, краще червона 1 шт.

кунжут 2 ст. л.

часник 3 зубчики

цукор 1 ч.л.

суміш перців 1 ч.л.

коріандр мелений 1 ч.л.

олія соняшникова, рафінована 3-4 ст. л.

Все просто і дуже смачно (фото ZAXID.NET)

Огірки нарізати тонкою соломкою, моркву натерти, часник подрібнити, цибулю порізати тонкими півкільцями. Викласти все в салатник так, щоб згори були морква та цибуля. Додати спеції. Наразі не перемішувати.

У пательні нагріти олію. Важливо її лише добре нагріти, але не спалити. Відразу влити до салату та накрити його кришкою. В цей час на тій самій пательні трохи підсмажити кунжут. Варто не забувати, що горить він дуже швидко – будьте уважні! Додати кунжут гарячим до салату та знову накрити кришкою. Коли салат вистигне – перемішати.