Продовжуємо салатний марафон напередодні свят. Після легких овочевих салатів збільшуємо калорійність та пропонуємо добірку салатів з твердим сиром.

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Салат з мандаринів та сиру

Інгредієнти: (на 4 порції)

сир твердий (будь-який) 200 гр.

мандаріні (краще клементини) 300 гр.

майонез 100-150 гр.

часник 2-3 зубчики (за смаком)

сіль за смаком

Сир нарізати кубиками. Часник почистити та пропустити через прес. Змішати сир, часник та майонез. Мандарини почистити та розділити на дольки. Нарізати кожну дольку на 2-3 частини, додати до салату і перемішати. За потреби можна підсолити.

Як можна замінити майонез – тут.

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Салат з морквою, сиром, та пореєм

Інгредієнти: (на 4 порції)

морква сира 2 шт.

сир твердий 100 гр.

сметана 50-100 гр.

часник 2-3 зубчики

яблуко 1 шт.

порей 1 стебло (тільки біла частина)

сіль, перець за смаком

Моркву та яблуко почистити та натерти на терці. Твердий сир також натерти на терці. Порей (білу частину) порізати тонкими півкільцями. Все змішати. Посолити, поперчити, заправити сметаною. Часник почистити та пропустити через прес. Додати до салату і перемішати.

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Новорічний різнокольоровий салат

Інгредієнти: (на 4 порції)

сир твердий 250 гр.

перець солодкий (краще червоний) 1 шт.

кукурудза консервована 150 гр.

горошок консервований 150 гр.

маслини 150 гр.

олія оливкова 3 ст. л.

лимон 0,5 шт. (сік)

сіль, перець за смаком

Дрібними кубиками нарізати солодкий перець. Нарізати оливки. Кубиками нарізати сир. Змішати всі інгредієнти, заправити олією та лимонним соком, поперчити та посолити.

А ще в нас є рецепт вишуканого салату з грушею і блакитним сиром.

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