Скільки б не сварили салат олів’є за його радянське минуле, у багатьох свято без нього не свято. Тож пропонуємо кілька варіантів неканонічного салату, з якого ми вилучили варену ковбасу, але додали нові інгредієнти.

***

Олів'є з печерицями

Інгредієнти:

картопля 3 шт.

морква 2 шт.

солоні огірки 2-3 шт.

печериці 150 гр.

цибуля 1 шт.

яблуко 1 шт.

консервований горошок 150 гр.

олія 1 ст. л.

Для заправки:

натуральний йогурт 150 мл.

гірчиця 2 ч. л.

олія 1 ч. л.

сушена зелень, сіль та перець за смаком

Гриби та цибулю нарізати кубиками та обсмажити на олії до готовності, доки не випарується рідина. Змішати усі складники для соуса. Нарізати кубиками відварені моркву та картопля, солоні огірки, яблуко і разом із зеленим горошком додайте до грибів та цибулі. Добре перемішати, додати соус та знову перемішати.

***

Олів'є зі скумбрією

Інгредієнти:

копчена скумбрія 1/2 шт.

картопля 2 шт.

морква 1 шт.

свіжий огірок (не дуже великий) 1 шт.

солоний огірок 1 шт.

яйця 3 шт.

зелений горошок консервований 200 гр.

майонез до смаку

Відварити, почистити та нарізати середніми кубиками картоплю, моркву та яйця. Почистити, ретельно вибрати кісточки та нарізати середніми кубиками скумбрію. Злити рідину з зеленого горошку. Нарізати огірки кубиками. Змішати салат та заправте майонезом до смаку.

Нагадуємо, що майонез можна замінити іншими заправками. Рецепти тут.

Олів'є з яловичиною та яблуками

Інгредієнти:

картопля варена 4 шт.

яблуко 1 шт.

яйця варені 5 шт.

яловичина відварна 300 гр.

огірки солоні чи мариновані 3 шт.

зелений консервований горошок 100 гр.

морква варена 2 шт.

цибуля (краще салатна) 1 шт.

майонез 150 гр.

Усі інгредієнти нарізати кубиками.Заправити салат майонезом, сіллю, чорним перцем до смаку. Все перемішати, дати настоятися та подавати.

Нагадуємо, що майонез можна замінити іншими заправками. Рецепти тут.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

***

Олів'є з червоною рибою та ікрою

Інгредієнти:

картопля 4 шт.

морква 2 шт.

перепелині яйця 10 шт.

червона копчена риба 100 гр.

свіжі огірки (невеликого розміру) 3-4 шт.

червона ікра 1-2 ст. л.

консервований горошок 200 гр.

майонез 150-200 гр.

листя салату, руколи для прикраси

Відварити картоплю, моркву, яйця. Моркву, картоплю, рибу порізати кубиками, яйця – половинками. Змішати всі складники, крім ікри та листя салату. Добре перемішати, викласти в салатник та прикрасити ікрою та листям салату.

Щоб було зовсім вже лакшері, можна додати кілька відварних креветок або замінити рибу м’ясом краба. Майонез теж можна замінити.

***

Олів'є без лактози та яєць

Інгредієнти:

морква 1 шт.

картопля 3 шт.

зелений горошок (свіжий або заморожений) 100 гр.

слабосолений лосось 50 гр.

огірок свіжий або малосольний 1 шт.

пучок кропу

зелена цибуля за смаком

сіль та перець з смаком

Для соусу:

олія з виноградних кісточок (можна замінити на оливкову) 1 скл.

соєве молоко (не солодке) ½ скл.

лимонний сік 2 ст. л.

суха гірчиця 1 ч. л. або 2 ч. л. дижонської гірчиці

мед 1-2 ч. л.

сіль за смаком

Відварити картоплю, моркву та зелений горошок. Почистити овочі та нарізати кубиками.

Для соусу збити усі складові, крім олії, в блендері, потім потихеньку додати олію в процесі збивання. Повинна сформуватися густа щільна емульсія. Заправити салат соусом та добре перемішати.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»