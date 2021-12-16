У нашій країні досі Різдво святкують переважно після Нового року. А що робити тим, хто вирішив дотримуватися посту? Можна, звичайно, проігнорувати офіційне настання Нового року. А можна просто приготувати смачні страви без м’яса та птиці. Але якщо що, то не забудьте про качку чи гусака.

Тости з сирно-буряковим мусом

Прості, добре відомі продукти, у такому пікантному поєднанні мають цілком святковий настрій.

Інгредієнти: (на 4 порції)

житній хліб 8 скибочок (підійде з кмином, коріандром, насінням, висівками тощо)

вершковий сир 50-70 гр.

буряк 1 шт.

червона цибулина 1 шт. (можна замінити на 1 зубчик часнику або поєднати їх)

гірчиця діжонська 0,5 ч. л.

філе оселедця малосольного 1 шт.

сіль, чорний мелений перець

Буряк відварити до готовності, охолодити, натерти на дрібній тертці. Червону цибулю (та/або часник) подрібнити, залити окропом на пару хвилин, потім обсушити на паперовому рушнику.

Сир змішати з гірчицею, цибулею, натертим буряком, додати сіль, чорний мелений перець, добре збити, поставити на 5-7 хвилин у холодильник.

Шматочки хліба підсушити в тостері або на сухій сковороді, оселедець порізати смужками. На тости викласти буряковий мус, зверху шматочок риби, можна прикрасити гілочками зелені.

Заливне з овочів

Інгредієнти (на 4 порції):

оливкова олія ​​3 ст.л.,

зелений солодкий перець 2 шт.

томатний сік 350 мл

баклажан 1 шт.

кабачок 1 шт.

зелень

оцет винний червоний 1 ст. л.

желатин 1 ст. л.

сіль і перець за смаком

Розігріти духовку до 190°C. Перці розрізати на 2 частини, видалити плодоніжки і насіння. Кабачок і баклажан розрізати уздовж на смужки завтовшки 0,5 см. Скибочки баклажанів присолити та залишити на 10 хв., сполокати водою та обсушити паперовими серветками.

Деко змастити олією. Покласти на нього скибочки баклажана, кабачка та перців, збризнути їх олією, поставити в духовку і запікати до м'якості приблизно 10 хв. Вийняти овочі з духовки. Перці перекласти в миску і накрити харчовою плівкою. Дати постояти 10 хв., зняти шкірку.

Влити у вогнетривкий посуд 50 мл томатного соку, додати желатин. У каструлі більшого діаметру закип'ятити воду. Поставити миску в каструлю з киплячою водою, зменшити вогонь і нагрівати, постійно розмішуючи, поки желатин повністю не розчиниться. Зняти з вогню, дати трохи охолонути. Влити решту томатного соку та перемішати.

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Форму для заливного змастити олією, потім застелити харчовою плівкою так, щоб краї плівки виступали за краї форми. Укласти на дно форми шматочки зеленого перцю, залити їх томатним соком з желатином.

Потім викласти шар баклажанів і шар кабачків; кожен шар заливати томатним соком. Накрити форму харчовою плівкою і поставити в холодильник для повного застигання.

Для соусу: збити оливкову олію з оцтом до повної однорідності. Додати сіль і перець за смаком. Перелити в соусник. Оскільки у самій страві немає жодних спецій, то соус можна зробити більш гострим, додавши 0,5 ч. л. меленого гострого перцю або каррі.

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Ананас з креветками

Інгредієнти:

ананас 1 шт. (~ 1000-1200 г),

креветки (очищені) 250-300 гр

Для заправки:

сік лимона 2 ст. л.

сік апельсина 2 ст. л.

оливкова олія 4 ст. л.

мед 1/2 ч. л. (замість меду можна взяти трохи цукру)

сіль, мелений чорний перець або суміш перців, зелень петрушки.

Ананас помити, струсити воду та обсушити рушником. Розрізати ананас вздовж на дві половинки. Ножем акуратно підрізати м'якоть усередині ананаса, залишаючи стінки, товщиною ~ 8-10 мм. М'якоть акуратно вийняти з ананаса. Нарізати невеликими шматочками. У пательні розігріти трохи оливкової олії і обсмажити креветки ~ 1-2 хв. Посолити.

Приготувати заправку. У миску влити сік лимона, сік апельсина (свіжовичавлений), рідкий мед (або трохи цукру), сіль, перець та олію. Добре перемішати до однорідності.

Креветки та шматочки ананасу покласти в миску, влити заправку і акуратно перемішати. Викласти в половинки ананаса, скропити заправкою, що залишилася, додати зелень петрушки. Всіінгредієнти для салату можна приготувати заздалегідь, але заправляти креветки з ананасом заправкою і наповнювати половинки ананаса потрібно безпосередньо перед подачею до столу.

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Жюльєн з червоної риби

Інгредієнти (на 4 порції):

філе форелі 300-400 гр.

1 велика цибулина

борошно 1 ст. л.

вершки 150 мл

сир 100-150 г,

олія для смаження

зелень кропу, сіль, мелений чорний перець або суміш перців.

Рибне філе нарізати середніми кубиками. Цибулю почистити та нарізати чвертькільцями. Сир натерти на тертці. У пательні розігріти олію, викласти цибулю, трохи посолити і посипати свіжозмеленим перцем. Обсмажити цибулю до м'якості (головне не пересушити – цибуля має стати дуже м'якою). До цибулі викласти кубики форелі. Перемішати і обсмажити рибу 1-2 хвилини.

Рибу з цибулею посипати борошном і перемішати. Потім влити вершки, помішуючи, поки соус не стане потрібної густоти – не рідкий, але і не надто густий. Якщо потрібно, то вершки можна додати. Рибу з соусом посолити і поперчити, по-смаку, ідобре перемішати.

Розкласти у кокотниці або викласти в невелику керамічну форму. Зверху посипати тертим сиром. Запікати жюльен в розігрітій до 180°C духовці 7 хвилин або до розплавлення сиру. Подавати в кокотницях, з білим хлібом і свіжою зеленню.

Кальмари у часниковому соусі

Кальмари у часниковому соусі мають настоятися кілька годин, тоді вони стануть неперевершеними.

Інгредієнти (на 4 порції):

кальмари 400 гр.

часник 2-3 зубчики

петрушка свіжа 1 невеликий пучок

олія оливкова 50 мл

оцет винний 1-2 ст. л.

цукор 1/2 ч. л.

сіль, перець за смаком

Для маринаду:

сіль 1/2 ч. л.

лавровий лист 1-2 шт.

перець горошком 1 ч. л.

спеції для риби (готова суміш або коріандр, базилік, розмарин, майоран, паприка) 1/2 ч. л.

вода 1 л.

Кальмари помити та почистити. Можна взяти уже підготовані кільця. Приготувати маринад: до киплячої води додаємо всі компоненти маринаду та кип'ятити пару хвилин. Відварити кальмари у маринаді 10-15 секунд.

Для соусу дрібно нарізати петрушку, додати подрібнений часник, оцет, сіль, цукор, чорний перець та оливкову олію. На цьому етапі треба куштувати соус та «підігнати» його під свій смак.

Витягнути готові кальмари з розсолу та нарізати кільцями або соломкою. Ще теплі кальмари з'єднати з соусом та дати настоятися бодай хвилин 20.