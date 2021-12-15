Багато хто знає гастрономічно-екзестенційний вірш Юрка Позаяка зі збірки «Шедеври. Вибране». Але мало хто здогадується, що коли промовляти цього вірша про себе чи вголос, фаршируючи качку, її м’ясо вийде ніжнішим.

«Якщо птаха тримати в неволі,

Якщо птаху підрізати крила

І якщо відрубать йому лапи,

А до того ще й вищипать пір'я

І напхать йому в задницю яблук,

І усе це в духовці спекти, —

То це буде засмажена качка,

Це окраса святкового столу»

Найчастіше качку готують з яблуками. Але ми пропонуємо спробувати додати до класики інші складники. Не радикальні, ні. Страва ідеально підходить для новорічного чи різдвяного столу. До слова, усі ці начинки пасують не лише до качки, а й до гусака. А його начинка – до качки.

Качку потрібно добре промити у холодній воді, а також зрізати зайвий жир. Пінцетом видалити темні та грубі ворсинки на шкірі. Качку потрібно двічі обдати окропом, після чого зовні та всередині висушити її паперовим рушником. Потім добре натерти сіллю та чорним перцем, як всередині так і зовні.

Качка з яблуками та апельсинами

Інгредієнти:

тушка качки 2-2,5 кг;

яблука 2 шт.

апельсин 1 шт.

сіль та чорний перець за смаком

Перед запіканням качку потрібно замаринувати.

Для маринаду:

соєвий соус 100 мл

апельсиновий сік (з 1 апельсина) 100 мл

часник 3 зубчики

гірчиця гостра 1 ч. л.

італійські трави 1 ч. л.

хмелі-сунелі ½ ч. л.

Для маринаду з’єднати разом апельсиновий сік та класичний соєвий соус. Перемішати. Взяти 10-кубовий шприц з голкою. Набрати в нього маринад й обколоти качку з усіх боків, через кожні 2 см. У маринад, що залишився, додати подрібнений часник, спеції, гірчицю. Добре перемішати та натерти ним шкіру та внутрішню частину птиці.

Щільно загорнути качку у харчову плівку, щоб маринад не витікав. Відправити птицю в холодильник мінімум на 6 годин, а краще на ніч.

Фрукти потрібно підготувати безпосередньо перед тим, як відправляти качку в духовку. Апельсини та яблука помити та розрізати прямо зі шкіркою на 4-6 частин.

Качку дістати з холодильника, зняти плівку. В отвір нижньої частини тушки помістити начинку з шматочків яблук та апельсинів. Заколоти його зубочистками або зашити. Покласти качку в рукав для запікання і зафіксувати його вільні краї кліпсами або дротом. Зверху зробити кілька проколів, щоб виходила пара. Покласти качку на деко.

Поставити птицю у заздалегідь розігріту до 180°C духовку. Пекти 2-2,5 години. Для утворення хрусткої скоринки рукав розрізати та розгорнути, температуру збільшити до 200°C, качку потримати в духовці ще 15 хвилин, поливаючи її соком, що утворився.

Готову качку дістати з духовки, прибрати зубочистки або нитку та подати до птиці апельсиновий соус.

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Апельсиновий соус

Інгредієнти:

оливкова олія 1 ст.л.

масло 1 ст.л.

цибуля 1 шт.

апельсиновий сік 150 мл (десь два апельсини)

біле вино 50 мл.

курячий бульйон або вода 50 мл.

оцет 2 ч.л.

мед 1 ст.л.

борошно ½ ст. л.

сіль, перець

На сковороді розігріти масло та олію. Цибулину нарізати якомога дрібніше. Обсмажити її до м’якості.

Вичавити сік з апельсинів. У пательню влити біле вино. Варити соус на повільному вогні, поки вино не випарується. Влити бульйон (в нагоді стане заготовка, рецепт тут), оцет.

Додати мед, по дрібці солі та чорного перцю. Продовжити варити соус до випаровування рідини. На це піде приблизно 5 хвилин.

Борошно з’єднати з невеликою кількістю води. Добре розмішати, щоб не було грудочок. Вилити отриману суміш на пательню. Готувати соус ще 1 хвилину. При подачі полити ним птицю.

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Качка з яблуками та журавлиною

Інгредієнти:

качка 2-2,5 кг.

сіль та чорний перець

масла 2 ст.л.

цибуля 1 шт.

селера 2 стебла

яблука 2 шт.

журавлина 1 скл.

панірувальні сухарі 1/2 скл.

оливкова олія 1 ст. л.

Цибулю та селеру почистити та дрібно нарізати. Яблука почистити, видалити серцевину та нарізати невеликими кубиками.

У пательні розігріти масло та обсмажити в ньому цибулю та селеру. Трохи посолити та поперчити. Додати яблука та журавлину. Зняти пательню із вогню. Додати панірувальні сухарі й добре перемішати.

Розігріти духовку до 190°C. Начинити качку, зашити черевце чи скріпити зубочистками. Змастити качку олією та покласти на деко. Запікати 1-1,5 години (залежить від духовки та розміру качки). Іноді варто поливати качку соком, який утворюється від смаження.

Перевернути качку грудкою догори. Продовжувати запікати ще 30-40 хвилин. Якщо ніжки та крильця качки починають підгоряти, їх можна обгорнути фольгою.

Готову качку накрити фольгою, дати постояти 10 хвилин, потім розрізати гострим ножем.

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Качка з яблуками та медом

Інгредієнти:

качка приблизно 1,5-2 кг,

яблука 0,5 кг.

мед 3-4 ст. л.

олія 2 ст. л.

розмарин, коріандр,

часник 2 зубчики

перець чорний мелений, сіль за смаком.

З'єднати мед, подрібнений часник, чорний мелений перець, коріандр, розмарин, сіль, олію, перемішати. Соусом натерти качку всередині та зовні та залишити на годину.

Яблука помити, порізати на дольки та видали серединку. Покласти частину яблук (стільки, скільки поміститься) всередину качки, зашити черевце чи скріпити зубочистками.

Покласти на деко. Навколо качки покласти решту яблук та додати пару столових ложок води на дно. Поставити у розігріту до 200°C духовку та запікати 20-30 хвилин. Потім полити соком, що утворився, знизити температуру до 180°C та запікати ще 1-1,5 год. Періодично поливати качку соком, що виділився.