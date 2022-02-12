Вінегрет – слово французьке. Vinaigrette походить від слова vinaigre – оцет, і насправді це заправка до салатів, переважно до зелених. Але ми уже давно використовуємо це французьке слово зовсім не за призначенням.

Вінегрет – популярний зимовий салат, в основі якого завжди є буряки та інші зимові овочі. Пропонуємо класичний варіант (хоча тут як з борщем, трохи самовпевнено так стверджувати) та кілька підказок, як урізноманітнити цю відому страву, якщо вона набридне (хоча це майже неможливо).

Класичний варіант вінегрету

Інгредієнти:

буряки 3 шт.

морква 1 шт.

картопля 3 шт,

цибуля (краще салатна) 1 шт.

квашена капуста 1 горнятко (200 гр)

солоні огірки 2 шт.

біла квасоля (консервована або варена) 1 горнятко

сіль, олія соняшникова за смаком

Вінегрет можна використовувати і як салат, і як гарнір (фото ZAXID.NET)

Помити буряки, моркву та картоплю, зварити їх до готовності, охолодити, порізати на кубики. Огірки теж порізати, усе перемішати, посолити та додати олію.

Дати трохи настоятися, потім знову перемішати, якщо потрібно – додати солі.

Вінегрет – класична страва, що дозволяє безліч експериментів (фото ZAXID.NET)

Які складники можна замінити?

Квасолю можна замінити зеленим горошком, консервованим або замороженим. Заморожений потрібно зварити.

Ріпчасту цибулю можна замінити зеленою. Або взагалі не давати. Тоді вінегрет можна їсти і перед виходом в люди.

Солоні огірки можна замінити яблуками. Вони мають бути квасними.

Солоні огірки можна замінити і маринованими грибами. У цьому випадку смачніше використовувати квасолю, а не горошок.

До вінегрету дуже пасує оселедець. Якщо додавати його в середину, то можна обійтись без огірків та капусти. Вийде варіація на теми оселедця під шубою.

До заправки (йдеться про соняшникову олію) можна додати трохи оцту (Vive la France!) та/або гірчиці. Можна поекспериментувати з оліями (рафінова чи нерафінована соняшникова, оливкова, кукурудзяна, лляна тощо).