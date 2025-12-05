Свинина, наприклад, биток на кістці або ошийок ідеально смакує, якщо її запекти у маринаді на основі меду та соєвого соусу

Замаринувати свинину можна швидко, і так щоб вона вийшла соковитою та ароматною. News24 розповідає, як зробити м’ясо неймовірно ніжним та пряним з ароматним соком всередині.

Як замаринувати свинину?

Для цього потрібно взяти сухий часник, солодку паприку та чорний перець. Додайте також 2 столові ложки солі на 1 кілограм м’яса, та поєднайте всі спеції разом.

Натріть м’ясо спеціями, потім медом. Намагайтеся втирати спеції так, щоб вони були між всіма м’ясними прогалинами. Потім залийте м’ясо соєвим соусом і декілька разів переверніть, щоб соус зміг рівномірно покрити шматок.

Відправте м’ясо у холодильник на годину, а потім на півтори години у духовку, замотавши у фольгу. При температурі 170°C м’ясо буде готуватися повільно, що дасть ефект томленого м’яса. І за 10 хвилин до кінця запікання відкрийте фольгу та зробіть вищу температуру, щоб на м’ясі з’явилася скоринка.