Готування свинини в аерогрилі – це швидкий, зручний та порівняно здоровий формат страви, але у нього теж є свої нюанси, які зроблять свинину соковитою та з хрусткою скоринкою. Shuba розповідає, як приготувати свинину в аерогрилі всього за 20 хвилин.

Як приготувати соковиту свинину?

В аерогрилі можна готувати різні частини свинини: стейки, реберця, ошийок або навіть цілі шматки. Оптимальна товщина шматків – 2-3 см. Тонші шматки можуть пересохнути, а товстіші не встигнуть приготуватися.

Якщо правильно приготувати свинину, вона буде соковитою та неймовірно смачною, але при цьому залишатиметься злегка хрусткою зовні. Важливо не перевантажувати аерогриль м’ясом – залиште місце для циркуляції повітря, щоб свинина рівномірно підрум’янилась.

Розігріти аерогриль потрібно до 180-200°C, а готувати потрібно 15-20 хвилин, перевернувши шматочки один раз у середині процесу, щоб м’ясо рівномірно підрум’янилося. Після приготування м’ясо потрібно залишити на 5 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися.