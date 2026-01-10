Заздалегідь приготовлене картопляне пюре часто стає жорстким після тривалого зберігання

Заздалегідь приготовлене картопляне пюре часто стає жорстким та сухим після охолодження та тривалого зберігання, але існує простий спосіб уникнути цього. The Kitchn розповідає, як зробити так, щоб картопляне пюре не тверділо на наступний день.

Коли ви приготували пюре, його потрібно перекласти в миску, придатну для використання в духовці або мікрохвильовій печі, та дати йому охолонути до кімнатної температури. Після цього розрівняйте верх пюре та додайте достатньо жирних вершків, щоб покрити поверхню пюре, а потім накрийте форму фольгою та поставте в холодильник. Це дозволить частині вершків увібратися в картоплю, насичуючи її додатковою рідиною. Наступного ранку все ще має залишитися тонкий шар вершків, який додасть ще більше жиру та вологи під час розігрівання.

Для розігріву ви можете обрати один із двох способів. Якщо у вас є духовка, розігрійте її до 150°C і помістіть туди закриту форму з картопляним пюре. Залиште на годину, перемішавши страву в середині процесу. Такий делікатний процес розігріву гарантує, що на столі не буде сухого та гумового пюре.

Якщо ви поспішаєте, зніміть фольгу, накрийте форму вологим паперовим рушником та розігрівайте картоплі в мікрохвильовці з інтервалом в одну хвилину, помішуючи.