Іноді навіть найменші нюанси приготування можуть вплинути на смак

Картопля – один із найпопулярніших гарнірів, але іноді навіть найменші нюанси приготування можуть вплинути на її смак. Ukr.Media розповідає, навіщо додавати цукор при варінні картоплі та як це працює.

Як працює цей метод?

Додавши у воду при варінні невелику кількість цукру (достатньо 1-2 чайних ложок), можна покращити смак старої картоплі. Проте додавати цукор потрібно лише одразу після закипання води з картоплею. І разом з цукром рекомендується додати чайну ложку лимонного соку, адже це допоможе запобігти потемнінню картоплі.

Кулінари також рекомендують класти картоплю не в холодну, а киплячу воду, щоб зберегти максимум корисних речовин.