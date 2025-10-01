Поява пінки при варінні картоплі пов’язана з виділенням крохмалю

Під час варіння картоплі на поверхні часто з’являється білувата піна. Багато хто одразу намагаються її зняти, як це роблять з м’ясним бульйоном. Однак виникає питання: чи справді це потрібно? Ukr.Media розповідає, чи потрібно все ж таки прибирати пінку під час варіння картоплі.

Чому з’являється піна?

Якщо в бульйоні піна утворюється через згорнутий білок, то у випадку картоплі вона виділяється зовсім з іншої причини. Поява пінки при варінні картоплі пов’язана з виділенням крохмалю.

Чи варто знімати піну?

У цій піні немає жодних небезпечних сполук і вона абсолютно нешкідлива. Тому її можна залишати. Необхідності у видаленні піни при приготуванні вареної картоплі немає і з естетичного погляду: піна і так видалиться при зливанні води.