Небезпечно чи ні: чому при варінні картоплі зʼявляється піна і що з нею робити
Під час варіння картоплі на поверхні часто з’являється білувата піна. Багато хто одразу намагаються її зняти, як це роблять з м’ясним бульйоном. Однак виникає питання: чи справді це потрібно? Ukr.Media розповідає, чи потрібно все ж таки прибирати пінку під час варіння картоплі.
Чому з’являється піна?
Якщо в бульйоні піна утворюється через згорнутий білок, то у випадку картоплі вона виділяється зовсім з іншої причини. Поява пінки при варінні картоплі пов’язана з виділенням крохмалю.
Чи варто знімати піну?
У цій піні немає жодних небезпечних сполук і вона абсолютно нешкідлива. Тому її можна залишати. Необхідності у видаленні піни при приготуванні вареної картоплі немає і з естетичного погляду: піна і так видалиться при зливанні води.