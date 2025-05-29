Цей метод дозволяє скоротити час варіння на 10-15 хвилин

Варіння картоплі, навіть у мундирі, може займати багато часу. Pixelinform розповідає, що існує простий спосіб пришвидшити цей процес – достатньо використати звичайну зубочистку.

Як підготувати картоплю до варіння

Щоб скоротити час приготування, зробіть невеликі проколи зубочисткою в кількох місцях на кожній картоплині перед тим, як покласти її в каструлю. Ці невеликі отвори дозволяють гарячій воді проникати всередину картоплі, завдяки чому вона вариться швидше.

Скільки часу можна зекономити?

Цей метод дозволяє скоротити час варіння на 10-15 хвилин. Це особливо корисно, коли потрібно швидко приготувати обід чи вечерю.

Чому потрібна саме зубочистка?

Зубочистка робить маленькі й акуратні отвори, які не пошкоджують структуру картоплі. Якщо ж використовувати виделку чи ніж: