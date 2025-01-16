Попереднє замочування значно скорочує час варіння

Квасоля – це зручний продукт для зберігання, однак її приготування може займати багато часу. Pixelinform розповідає про кілька способів прискорити цей процес і зробити страву корисною та смачною.

Чи потрібно замочувати квасолю?

Попереднє замочування значно скорочує час варіння (приблизно на годину) та допомагає зменшити кількість речовин, що можуть викликати дискомфорт у шлунку. Для цього:

Промийте квасолю під проточною водою. Замочіть у великій кількості холодної води на 6-8 годин (або залиште на ніч). Перед приготуванням злийте воду та промийте зерна.

Якщо ж замочити квасолю заздалегідь не вийшло:

Використовуйте скороварку або мультиварку. Або скористайтеся методом швидкого варіння.

Правила варіння квасолі

Обирайте посуд із товстим дном, щоб уникнути пригорання. Залийте квасолю так, щоб вода була на 1-2 см вище рівня зерен. Якщо хочете, щоб квасоля залишилася цілою, підсоліть воду. Додайте лавровий лист, зелень, моркву чи цибулю для аромату. Доливайте тільки гарячу воду, якщо це необхідно під час варіння.

Як швидко зварити квасолю без замочування