Виявляється, що температура води, в яку ми кладемо картоплю, має велике значення

Здається немає нічого простішого, ніж зварити картоплю. Проте навіть тут є свої нюанси. Food and Mood розповідає, в яку воду потрібно кидати картоплю і чи є різниця.

Виявляється, що температура води, в яку ми кладемо картоплю, має велике значення. Очищену картоплю потрібно класти у киплячу воду, а не в холодну. І в ідеалі вода також має бути трохи підсоленою.

У такий спосіб вдається зберегти вітаміни та мінерали, що містяться в картоплі. Картопля може забезпечити нас калієм, фосфором, кальцієм, залізом, магнієм та марганцем, а також вітамінами В1, В5, В6, А, С та Е. І якщо кинути картоплю в гарячу воду, в ній збережуться ці цінні елементи, а ось якщо картопля довго залишатиметься у прохолодній воді, то просто втратить їх.

Також варто готувати картоплю на середньому вогні, адже завдяки цьому картопля приготується рівномірно.