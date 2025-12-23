Рецепти
Класичний крабовий салат
Крабовий салат – це ніжна й легка страва, яка давно стала класикою святкового столу. Поєднання крабових паличок, яєць, кукурудзи та свіжого огірка створює збалансований і знайомий смак. Рецепт від «Готуй і смакуй».
Інгредієнти
|Крабові палички
|200 г
|Яйця варені
|4 шт.
|Огірок свіжий
|1 шт.
|Кукурудза консервована
|1 банка
|Майонез
|100 г
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Зелень
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте крабові палички невеликими кубиками.
Крок 2
Очистіть відварені яйця та наріжте їх кубиками.
Крок 3
Наріжте свіжий огірок кубиками.
Крок 4
Злийте рідину з консервованої кукурудзи.
Крок 5
З’єднайте всі інгредієнти у великій мисці.
Крок 6
Заправте салат майонезом, додайте сіль і перець та ретельно перемішайте.
Крок 7
Прикрасьте салат свіжою зеленню перед подачею.
