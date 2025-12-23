Крабовий салат – це ніжна й легка страва, яка давно стала класикою святкового столу. Поєднання крабових паличок, яєць, кукурудзи та свіжого огірка створює збалансований і знайомий смак. Рецепт від «Готуй і смакуй». Інгредієнти Крабові палички 200 г Яйця варені 4 шт. Огірок свіжий 1 шт. Кукурудза консервована 1 банка Майонез 100 г Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Зелень за бажанням Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте крабові палички невеликими кубиками. Крок 2 Очистіть відварені яйця та наріжте їх кубиками. Крок 3 Наріжте свіжий огірок кубиками. Крок 4 Злийте рідину з консервованої кукурудзи. Крок 5 З’єднайте всі інгредієнти у великій мисці. Крок 6 Заправте салат майонезом, додайте сіль і перець та ретельно перемішайте. Крок 7 Прикрасьте салат свіжою зеленню перед подачею.

